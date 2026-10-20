ПСЖ и Барселона: от непримирими врагове до стратегически партньори

ХУАН ХИМЕНЕС, "АС"



Отношенията между Пари Сен Жермен и Барселона, които днес се изправят един срещу друг на „Парк де Пренс“, преминават през най-хармоничния си период от години. Двата гранда се превърнаха в ключови съюзници в организацията Европейски футболни клубове (ЕФК) – бившата ЕКА, към която каталунците отново се присъединиха. Жоан Лапорта и Насер Ал-Хелаифи, които в продължение на години водеха открита война, днес демонстрират отлични взаимоотношения. След завръщането на „блаугранас“ в структурите на УЕФА дори се очаква Лапорта да заеме вицепрезидентски пост в ЕФК по време на следващата асамблея.

Напрежението между двата клуба достигна връхната си точка през сезон 2016/17. Преди това конфликтите се изчерпваха предимно с опити за привличане на състезатели, какъвто беше случаят с бразилеца Маркиньос. През ноември 2016 година обаче Барселона обяви прекратяването на спонсорския договор с „Катар Еъруейс“ и премина към сътрудничество с „Ракутен“, благодарение на връзките между Жерар Пике и Хироши Микитани. Макар тогавашният президент Джозеп Мария Бартомеу да наследи катарското партньорство от Сандро Росел, той знаеше за неодобрението сред клубните членове и сложи край на сделката. В Катар и респективно в ПСЖ приеха този ход изключително негативно.

Съдбата срещна двата отбора на осминафиналите в същия сезон. ПСЖ разгроми съперника си с 4:0 в Париж, но Барселона сътвори исторически обрат с 6:1 на „Камп Ноу“. Ал-Хелаифи беше бесен както на своите футболисти, така и на съдийството на Дениз Айтекън. През следващото лято вестник „Мундо Депортиво“ излезе със заглавие „Времето на Верати“, договорено с италианския халф във Форментера, където почиваше и Бартомеу. Ал-Хелаифи заподозря директна атака от страна на каталунците, отказа категорично да продаде полузащитника, поднови договора му и настоя играчът да уволни агента си Донато ди Кампли, който публично бе заявил, че клиентът му е затворник на емира.

Отговорът на парижани беше безпощаден. След тайни срещи в Сао Пауло и Майорка с бащата на Неймар, френският шампион активира откупната клауза на бразилеца в размер на 222 милиона евро. Загубата на една от най-големите звезди на световния футбол и естествен наследник на Лионел Меси разтърси из основи Барселона и даде началото на продължителна институционална криза.

Студената война продължи и през следващите години. През 2019 година френският клуб привлече таланта от школата „Ла Масия“ Чави Симонс. Напрежението ескалира отново през 2021 година по време на предизборната кампания в Барселона. Лапорта, тогава фаворит за поста, разкритикува опитите на ПСЖ да привлече Меси, определяйки парижани като държавен клуб със сериозни финансови загуби. Ал-Хелаифи отвърна, че аржентинецът е в края на договора си и има право да преговаря с всеки, а развръзката завърши с преминаването на Меси във френската столица.

Враждата засягаше и други таланти. През 2024 година се появиха информации за интерес от страна на парижани към Ламин Ямал с оферта от 200 милиона евро, движена през агента Жорже Мендеш, за която самият Лапорта призна.

Повратният момент настъпи с оттеглянето на Жоан Лапорта от проекта за Суперлигата. На 8 октомври 2025 година Лапорта и Ал-Хелаифи се срещнаха на терасата на хотел „Кавалиери“ в Рим по време на галавечерята на ЕФК. Това ръкостискане постави началото на нова ера на сътрудничество и дипломатичност.

Промяната в отношенията пролича ясно през януари 2026 година, когато юношата Дро Фернандес премина в посока Париж, въпреки че беше високо ценен от треньора Ханзи Флик. Вместо да влизат в открит спор, Лапорта и Ал-Хелаифи се договориха трансферната сума да бъде осем милиона евро – с два милиона над освобождаващата клауза, с което избегнаха всякакво напрежение. Подобен цивилизован подход бе приложен и при преговорите за Феран Торес през лятото.

Луис Енрике лично се свърза с играча и му засвидетелства силния си интерес, след което от ПСЖ официално поискаха разрешение от Барса за стартиране на преговорите. В крайна сметка трансферът бе договорен за сума от около 50 милиона евро.

Този вторник, подобно на визитата им в Рим преди година, Ал-Хелаифи и Лапорта отново ще се прегърнат в официалната ложа на стадион „Парк де Пренс“, демонстрирайки отличното приятелство между ПСЖ и каталунския клуб.

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