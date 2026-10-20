ПСЖ обяви групата за битката с Барселона

Пари Сен Жермен обяви групата за големия сблъсък с Барселона на “Парк де Пренс” тази вечер. Единственият отсъстващ основен играч е Нуно Мендеш, който получи контузия в бедрото по време на мача със Страсбург в събота. Португалският бранител ще отсъства от терените няколко седмици.

Всички други футболисти са на линия. Луис Енрике даде почивка на част от основните си играчи срещу Страсбург, но това доведе до проблеми и се наложи те да влизат, за да обръщат мача. Очаква се Усман Дембеле, Дезире Дуе, Витиня и Ашраф Хакими, които влязоха като резерви, сега да се завърнат сред титулярите.

Le groupe pour la réception de Barcelone ! 🗒️ #UCL https://t.co/HIHrdERAVn — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 20, 2026

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Снимки: Gettyimages