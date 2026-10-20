Фенове на ПСЖ смутиха съня на играчите на Барселона с фойерверки

В часовете преди дългоочаквания сблъсък от Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Барселона, спокойствието на каталунците бе нарушено по познат за европейския футбол сценарий. В нощта срещу вторник в непосредствена близост до луксозния хотел на испанския тим бяха изстреляни фойерверки.

Кадри, заснети от "Ел Чирингито“, показват как около 1:15 ч. след полунощ отекват силни гърмежи край петзвездния комплекс "Домен Рен Марго", където е отседнала делегацията на „блаугранас“.

🚨🚨 DES FEUX D’ARTIFICE 🎇 ONT ÉCLATÉ À 1h15 DU MATIN DANS PARIS 🇫🇷 À CÔTÉ DE L’HÔTEL DU FC BARCELONE. 🗞️ @elchiringuitotv @10JoseAlvarez https://t.co/fnCBBzHXBk — Actu Foot (@ActuFoot_) October 20, 2026

Шумната канонада бе бързо прекратена и извършителите остават неизвестни, въпреки че подобни психологически прийоми от страна на местни фенове са редовна практика преди ключови мачове на европейската сцена.

Случката допълнително покачи напрежението преди двубоя. Вниманието към срещата е огромно, особено предвид усложнената обстановка във френската столица след бурните протести, съпроводени от размирици и вандализъм през уикенда. Въпреки това властите не поставят под въпрос изиграването на мача.

Полицейската префектура в Париж вече наложи строги мерки за сигурност, включително пълна забрана за демонстрации от 20:00 ч. в понеделник до 6:00 ч. във вторник в определени части на града, както и вечерен час от 23:00 ч. в най-рисковите зони, сред които и площад „Република“. Премиерът Себастиан Лекорню уточни, че при необходимост вечерният час може да бъде удължен и за вторник вечер.

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Снимки: Gettyimages