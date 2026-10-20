Безпрецедентни мерки за сигурност преди ПСЖ - Барселона

Френските власти подготвят безпрецедентни мерки за сигурност преди двубоя между Пари Сен Жермен и Барселона от Шампионската лига тази вечер. Около 5000 полицаи се очаква да бъдат разположени в Париж заради опасения, че футболният сблъсък може да се превърне в мишена на участници в масовите безредици, разтърсили страната през уикенда. Според „Сън“ в операцията ще се включат специализирани полицейски части, бронирани автомобили и водни оръдия. Властите обмислят и налагането на полицейски час около стадион „Парк де Пренс“, което би могло да доведе до провеждането на срещата при закрити врати. Полицията в Париж е получила разрешение да използва дронове за наблюдение на столицата и предотвратяване на евентуални нападения.

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Мерките идват след една от най-тежките вълни на безредици във Франция от години. Над 3000 търговски обекта са били разграбени или повредени, а повече от 2400 души са арестувани. Протестите, започнали заради недоволство от разходите за живот и състоянието на образователната система, прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и нападения срещу обществени сгради.Въпреки напрегнатата обстановка френските власти потвърдиха, че мачът между ПСЖ и Барселона ще се проведе по програма. Очаква се засиленото полицейско присъствие да бъде съсредоточено около стадиона и на ключови места в столицата, за да се предотвратят нови прояви на насилие.

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Снимки: Gettyimages