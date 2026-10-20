Слабостите в защитата на Барселона, от които ПСЖ може да се възползва

Тази вечер Пари Сен Жермен се изправя в Шампионската лига срещу отбора в най-впечатляваща форма в момента. Въпреки безгрешния си старт на кампанията, Барселона показва известни колебания в отбрана, от които парижани ще опитат да извлекат максимална полза.

С баланс от 11 победи в 11 срещи, средно над четири отбелязани гола на мач и пълна доминация от началото на сезона, каталунците изглеждат почти непобедими. Спортно-техническият щаб на Луис Енрике със сигурност е трябвало да анализира детайлно играта на съперника, за да намери пробойни преди сблъсъка на „Парк де Пренс“.

„Всеки тим има слаби места, макар при тях те да са малко“, коментира журналистът от „Радио Каталуния 1“ Дамия Лопес. Според специалистите тези уязвими зони се намират именно в дефанзивния вал.

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След повече от два сезона под ръководството на Ханзи Флик каталунците значително подобриха представянето си в сравнение с първоначалния период, когато изтеглената далеч напред защитна линия често бе наказвана от съперници от всякакъв калибър.

Въпреки че Флик усъвършенства дефанзивната концепция, Барселона продължава да поддържа висока линия на отбрана, което неизбежно носи рискове. От началото на сезона „блаугранас“ допускат средно по едно попадение на двубой – малко по-малко от показателите на ПСЖ.

„Барселона защитава много високо и оставя сериозни свободни пространства зад гърба си. Бързите нападатели могат сериозно да ги затруднят, както вече се видя срещу Бетис“, отбелязва Серджи Кампс от същото радио.

Част от проблемите произтичат и от индивидуалната класа на защитниците, която леко отстъпва на останалата част от състава. „Смятам, че на отбора му липсва централен защитник от световна класа с ляв крак“, посочва Дамия Лопес. Макар младият Жерард Мартин да показва сериозен напредък, той все още не е достигнал нивото на Пау Кубарси.

Най-големият въпрос преди мача срещу ПСЖ остава ситуацията по фланговете на защитата. Заради контузиите на Ерик Гарсия и Жул Кунде треньорският щаб остана без двамата си основни десни бекове. Това вероятно ще принуди Ханзи Флик да премести Жоао Кансело отдясно, докато 19-годишният Чави Еспарт може да започне титуляр отляво, изправяйки се пред най-голямото изпитание в кариерата си до момента. И двамата футболисти притежават гъвкавостта да действат и на двата фланга.

„Този състав има своите слабости, но истината е, че досега никой не е успял да се възползва от тях. Ако и ПСЖ не успее, тогава остава въпросът кой изобщо би могъл“, обобщава Дамия Лопес.

Предстои истински тест за устойчивостта на каталунската защита.

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