Иниеста постави Флик над Гуардиола сред най-великите треньори на Барселона

След като преди две години окачи бутонките на пирона в Обединените арабски емирства, легендарният Андрес Иниеста започна треньорската си кариера в местния Гълф Юнайтед. Вече от треньорската скамейка, той говори за разликите между Франк Рийкард, Пеп Гуардиола и Луис Енрике, като отправи специални похвали към настоящия наставник на Барселона Ханзи Флик.

За германския специалист той заяви, че е втората най-значима фигура в историята на каталунците.

"Казвам това с най-голямо уважение към Гуардиола и Енрике, но в момента Ханзи е втората най-голяма фигура в историята на Барселона, веднага след Йохан Кройф. Не го твърдя само защото чупи рекорди, а заради ситуацията, в която се намираше клубът, когато Флик пристигна. Бяхме в тежко положение, нямаше бюджет за привличане на големи звезди, а трофеите все пак дойдоха", започна Иниеста.

Той коментира и влиянието на Флик върху новите попълнения да разгърнат потенциала си, както и изграждането на стабилна система.

"Той вкорени своя стил и идентичност във философията на „тики-така“ на Барселона, създавайки един от най-модерните, нападателни и атрактивни стилове на игра, които всеки футболен запалянко обожава да гледа. Единственото, което остава на Ханзи да постигне с Барселона, е Шампионската лига. Сигурен съм, че рано или късно ще го направи, но той вече върна отбора на висоти, които не бяхме виждали от 2015 година".

Бившият полузащитник разясни и каква е неговата лина треньорска философия.

„Всичко зависи от играчите, с които разполагате – те определят системата на игра. Но от всичко, което съм научил, е ясно, че всеки иска отборът му да контролира мача. Затова е изключително важно да имате състав, който изпълнява правилните неща по най-добрия начин“, сподели Иниеста.



Той допълни още: "Ключът е в това как футболистите разчитат ситуациите на терена във всеки един момент. Може да започнете в една постройка, а само след десет минути да се наложи да се адаптирате. В момента с Гълф Юнайтед залагаме на 3-4-3 и 5-2-3, но футболът е непрекъснато движение и системата лесно се променя спрямо съперника".

Един ден той би могъл да застане начело на Барса, както направи неговият дългогодишен партньор Чави Ернандес.

"Със сигурност би било изключително приятно да продължа по този треньорски път, особено предвид какво означава Барса за мен, но в момента това не е фиксирана цел. Винаги съм казвал, че детската ми мечта беше да стана футболист и след пристигането си в Барселона имах ясни амбиции – да се преборя за място в първия отбор. Сега гледам на нещата по-спокойно, тъй като треньорската роля не е нещо, което съм планирал отдавна. Времето ще покаже своето, но сега просто се наслаждавам на това начало", завърши легендата.

Андрес Иниеста започва нова ера като старши треньор

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