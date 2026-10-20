Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Откраднаха фланелка на Меси по време на погромите в Париж

  • 20 окт 2026 | 10:34
  • 484
  • 0
Откраднаха фланелка на Меси по време на погромите в Париж

Футболът не остана встрани от безредиците, които разтърсиха Париж последните дни. Докато протестиращите се бореха за правата си, някои хора се възползваха от хаотичната обстановка, за да задигнат скъпоструващи вещи, сред които мачова фланелка на Барселона и капитанска лента, носени от Лионел Меси.

Случаят придоби широка популярност след видео в социалните мрежи, в което двама маскирани мъже показват откраднатите артикули от магазин в близост до площад „Република“ в навечерието на сблъсъка от Шампионската лига между ПСЖ и Барса.

Въпросните предмети могат да достигнат цена от хиляди евро – през 2023 година аржентинският нападател продаде на търг екипи от Световното първенство в Катар за над един милион евро всяка.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Манчестър Сити ще набира скорост срещу АЕК

Манчестър Сити ще набира скорост срещу АЕК

  • 20 окт 2026 | 08:03
  • 1859
  • 3
Ливърпул иска да продължи с победите в Шампионската лига

Ливърпул иска да продължи с победите в Шампионската лига

  • 20 окт 2026 | 07:32
  • 3183
  • 0
Пари Сен Жермен и Барселона дават заявка за зрелище на „Парк де Пренс“

Пари Сен Жермен и Барселона дават заявка за зрелище на „Парк де Пренс“

  • 20 окт 2026 | 07:07
  • 4535
  • 17
Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

  • 20 окт 2026 | 06:40
  • 5070
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 260956
  • 76
Лучано Моджи: Ювентус няма треньор, отборът изобщо не игра срещу Лацио

Лучано Моджи: Ювентус няма треньор, отборът изобщо не игра срещу Лацио

  • 20 окт 2026 | 06:04
  • 2856
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

След 76 години ЦСКА отново открива "Армията" срещу Славия

След 76 години ЦСКА отново открива "Армията" срещу Славия

  • 20 окт 2026 | 10:25
  • 6601
  • 63
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 260956
  • 76
Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

  • 20 окт 2026 | 06:40
  • 5070
  • 1
Цварц няма да играе срещу Нордселанд

Цварц няма да играе срещу Нордселанд

  • 20 окт 2026 | 07:41
  • 11362
  • 21
Литовци застават на пътя на българския шампион

Литовци застават на пътя на българския шампион

  • 20 окт 2026 | 07:00
  • 4147
  • 3
Пари Сен Жермен и Барселона дават заявка за зрелище на „Парк де Пренс“

Пари Сен Жермен и Барселона дават заявка за зрелище на „Парк де Пренс“

  • 20 окт 2026 | 07:07
  • 4535
  • 17