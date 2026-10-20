Откраднаха фланелка на Меси по време на погромите в Париж

Футболът не остана встрани от безредиците, които разтърсиха Париж последните дни. Докато протестиращите се бореха за правата си, някои хора се възползваха от хаотичната обстановка, за да задигнат скъпоструващи вещи, сред които мачова фланелка на Барселона и капитанска лента, носени от Лионел Меси.
Случаят придоби широка популярност след видео в социалните мрежи, в което двама маскирани мъже показват откраднатите артикули от магазин в близост до площад „Република“ в навечерието на сблъсъка от Шампионската лига между ПСЖ и Барса.
Въпросните предмети могат да достигнат цена от хиляди евро – през 2023 година аржентинският нападател продаде на търг екипи от Световното първенство в Катар за над един милион евро всяка.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google