Сравнение с Кристианo: как друг национал на Португалия беше наказан за цяла година

Почти три седмици след като напусна лагера на националния отбор на датска земя, Кристиано Роналдо научи в понеделник наказанието, което му беше наложено от Дисциплинарната комисия към Португалската футболна федерация (ПФФ).

Капитанът беше санкциониран със спиране на състезателните права в националния тим за 30 дни — той ще бъде на разположение за мачовете през ноември, стига Жорже Жезус да реши — както и с допълнителна глоба от 255 евро. Сума, която за CR7 представлява нищожен процент от годишната му заплата в Ал-Насър.

Време е за сметки: след подновяването на договора със саудитския клуб Роналдо започна да получава годишно базово възнаграждение от около 208 милиона евро, като с бонусите сумата може да достигне близо... 250 милиона евро!

Така бързо се стига до извода, че на Роналдо са му нужни едва 36 секунди (и малко отгоре...), за да изкара необходимата сума за покриване на глобата, с която бе санкциониран от Дисциплинарната комисия на ПФФ. В процентно изражение тези 255 евро представляват едва 0,00012% от годишния доход на 41-годишната звезда.

Сред случаите, сходни с този на Кристиано Роналдо, най-пресният в португалския национален отбор бе с главен герой Рикардо Карвальо. През август 2011 година, в навечерието на двубоя с Кипър, централният защитник напусна лагера на Португалия в Обидош без обяснение, след като разбра, че няма да бъде титуляр в квалификацията за Евро 2012.

Тогава Рикардо Карвальо бе наказан от ПФФ с лишаване от състезателни права за една година, като първоначално го грозеше дори по-тежка санкция от 24 месеца. Ръководството на федерацията обаче реши да смекчи наказанието на бранителя. „Като взе предвид спортното минало на състезателя, Управителният съвет на ПФФ реши да наложи едногодишно отстраняване на Рикардо Карвальо от националния отбор, както и отнемане на премиите, полагащи се при евентуално класиране на отбора за финалите на Евро 2012“, се посочваше тогава в съобщението на федерацията. Играчът, който не бе глобен финансово, се завърна в тима на Португалия три години по-късно, когато Фернандо Сантош пое селекцията, и дори игра на Евро 2016.

В Португалия наложиха повече от символично наказание на Кристиано Роналдо

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