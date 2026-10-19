Септември пречупи Ботев (София) с гол през втората част при U18

Септември (София) победи Ботев (София) с 1:0 като гост в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на терена на 57-о училище в столицата, а автор на единственото попадение стана Георги Стефанов.

Първото полувреме приключи без голове, а нулевото равенство се запази до 71-вата минута. Тогава Стефанов намери мрежата на домакините и даде преднина на Септември.

До последния съдийски сигнал Ботев не успя да изравни и гостите запазиха минималния си аванс, за да приберат трите точки.

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