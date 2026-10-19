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  2. Национал (София) U18

Национал повали Ботев (Пловдив) с гол в 94-ата минута при U18

  • 19 окт 2026 | 16:37
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Национал повали Ботев (Пловдив) с гол в 94-ата минута при U18

Национал победи драматично Ботев (Пловдив) с 1:0 в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Стоян Кочуков донесе трите точки на столичани с попадение в четвъртата минута на добавеното време на срещата, която се изигра на изкуствения терен на НСА в София.

Първото полувреме приключи без попадения, а нулевото равенство се запази и през редовното време на втората част.

Когато двубоят вече вървеше към подялба на точките, Национал нанесе решителния си удар. В 90+4-ата минута Кочуков намери мрежата на „канарчетата“ и осигури победата на домакините.

Главният съдия Петър Петров показа общо пет жълти картона – три на футболисти на Национал и два на играчи на Ботев.

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