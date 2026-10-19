Два ранни гола донесоха успех на Хебър срещу Янтра при U18

Хебър победи Янтра с 2:1 като гост в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на стадион „Републиканец“ в Царева ливада, а пазарджиклии стигнаха до успеха с две попадения още в началния четвърт час.

Илиян Георгиев откри резултата в осмата минута, а в 15-ата Емил Кузев удвои преднината на гостите.

Авансът на Хебър се запази до заключителните минути. В 89-ата Християн Кошерски се разписа за Янтра и намали на 1:2, но до края габровци не успяха да стигнат до изравняване.

Така тимът от Пазарджик запази преднината си и си тръгна с трите точки.

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