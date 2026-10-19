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  2. Дунав (Русе) U18

Дунав надви Берое с голове в началото и края при U18

  • 19 окт 2026 | 16:48
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Дунав надви Берое с голове в началото и края при U18

Дунав победи Берое с 2:0 в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на стадион „Дунав“ в Русе, а точни за домакините бяха Стефан Дечев и Йоан Нофал.

Русенци откриха резултата в 16-ата минута, когато Дечев намери мрежата на старозагорци. Попадението остана единствено през първото полувреме и Дунав се оттегли на почивка с минимална преднина.

След подновяването на играта домакините запазиха аванса си, а в добавеното време подпечатаха успеха. В 90+2-рата минута Нофал се разписа за крайното 2:0.

Така Дунав прибра трите точки и завърши срещата без допуснат гол.

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