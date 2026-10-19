Арда пречупи Миньор с гол преди почивката при U18

Арда победи Миньор (Перник) с 1:0 в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на стадион „Искра“ в Черноочене, а единственото попадение отбеляза Хакан Халил.

Решителният момент настъпи в 41-вата минута, когато Халил намери мрежата на перничани и даде преднина на тима от Кърджали преди почивката.

През второто полувреме резултатът остана непроменен. Арда запази минималния си аванс до последния съдийски сигнал и прибра трите точки.

Главният съдия Габриела Найденова показа общо шест жълти картона, разпределени поравно между двата отбора.

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