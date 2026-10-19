Локо (Пловдив) разгроми съименника си от Горна Оряховица при U18

Локомотив (Пловдив) победи Локомотив (Горна Оряховица) с 5:0 в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Домакините решиха срещата на стадион „Локомотив“ още преди почивката, когато отбелязаха четири от попаденията си.

„Черно-белите“ откриха резултата още във втората минута чрез Стилиян Лазаров. В 27-ата Веселин Димитров удвои преднината на пловдивчани.

Последваха още два бързи гола за домакините. В 34-тата минута Беркай Осман направи резултата 3:0, а в 37-ата Благой Полежански добави четвърто попадение.

След почивката Локомотив (Пловдив) се разписа още веднъж. В 64-тата минута Осман отбеляза втория си гол в двубоя и оформи крайното 5:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google