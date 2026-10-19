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Два гола на Славов донесоха успех на Нефтохимик срещу Пирин при U18

  • 19 окт 2026 | 16:32
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Два гола на Славов донесоха успех на Нефтохимик срещу Пирин при U18

Нефтохимик победи Пирин (Благоевград) с 2:1 в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на изкуствения терен във Ветрен, а гостите завършиха с девет души след два червени картона през второто полувреме.

Димитър Славов беше автор и на двете попадения за бургазлии. Той откри резултата още в десетата минута, а в 22-рата отново намери мрежата и удвои преднината на домакините.

Пирин върна интригата в добавеното време на първата част. В 45+2-рата минута Мартин Забунов се разписа и намали изоставането на „орлетата“ на 1:2.

След почивката нови попадения не паднаха, но гостите получиха два червени картона. В 78-ата минута Алекс Кепов беше отстранен след второ официално предупреждение, а в 90-ата същото се случи и с Александър Георгиев.

Нефтохимик запази аванса си до последния съдийски сигнал и прибра трите точки.

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