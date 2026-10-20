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Мичков блести с два гола, Филаделфия се наложи над Колорадо

  • 20 окт 2026 | 12:42
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Мичков блести с два гола, Филаделфия се наложи над Колорадо

Матвей Мичков се разписа два пъти, а Филаделфия Флайърс удържа победата с 3:2 срещу Колорадо Аваланч в домакинска среща, играна в зала „Ексфинити Мобайл Арена“.

Това бе втори пореден успех за „летящите“, след като стартираха кампанията с девет последователни поражения.

„Видях пълно себераздаване тази вечер, коментира старши треньорът на Филаделфия Рик Токет. - Изисквахме определени неща от състава и постепенно виждаме все по-голям напредък.“

Успехът на домакините е още по-впечатляващ с оглед на сериозните кадрови проблеми. Тимът бе без петима основни състезатели: нападателите Травис Конечни (травма в долната част на тялото), Оуен Типет (горната част на тялото) и Тайсън Фьорстър (неуточнена контузия), както и защитниците Кам Йорк и Расмус Ристолайнен (и двамата с травми в горната част на тялото).

Техните места бяха заети от четирима дебютанти. Бранителят Хънтър Макдоналд бе извикан от Лихай Вали от Американската хокейна лига в неделя, а нападателите Алекс Бъмп, Коул Нюбъл и Джейкъб Гоше получиха повиквателни от АХЛ в деня на мача.

„Изключително важно е всеки, който влезе в състава, да може да изпълнява поставените задачи, заяви вратарят Джоузеф Уол. - Някои момчета поеха по-сериозни роли, а новодошлите се включиха без никакво отстъпление от нашата система на игра. Дори напротив – вдигнахме нивото, което бе страхотно да се наблюдава.“

Ноел Ачари отбеляза първото си попадение за сезона, а Тревър Зиграс се отличи с три асистенции за Филаделфия (2-6-3). Тимът бе започнал първенството с баланс 0-6-3, преди да надиграе Отава Сенатърс с 3:1 в събота. Стражът Уол се отчете с 24 спасявания.

За Колорадо (5-3-1) точни бяха Мартин Нечас и Т. Дж. Хюз, а Макензи Блекууд отрази 21 удара.

„Играхме мудно и разпиляно“, подчерта наставникът на Колорадо Джаред Беднар. „Изпълнението и темпото бяха решаващи фактори. Бяхме неточни, подаванията и контролът върху шайбата не се получаваха. Трудно е да постигнеш нещо, когато постоянно грешиш при разиграванията, а точно това правихме през по-голямата част от мача“, добави той.

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