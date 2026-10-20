Алберт Попов тества и ските за гигантски слалом

Асът на българските алпийски ски в момента Алберт Попов продължава подготовката си за новия сезон на глетчера Пицтал в Тирол, Австрия. Попов работи под ръководството на новия си наставник Флориан Пуц и естествено основната част от подготовката е върху надграждане в слалома, където Аби неизменно е сред най-добрите на планетата през последните години.

След смяната на марката ски Попов продължава да тества различни модели, за да може той и неговия екип да са подготвени по най-добрия начин за всякакви трасета и изненади от страна на времето. Тези дни Попов тества и ските за гигантски слалом, а дали ще кара и в тази дисциплина в някой от стартовете през сезона все още не е решено.

Основната цел си остават максимално предни класирания в слаломите от СК и на планетарния шампионат в Швейцария.

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