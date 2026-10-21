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Наполи пречупи Бодьо/Глимт в зрелище със 7 гола

  • 21 окт 2026 | 00:57
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Италианският Наполи записа първия си успех в Шампионската лига през сезона, след като спечели с 4:3 като домакин на норвежкия Бодьо/Глимт в зрелищен сблъсък от третия кръг на основната фаза в турнира.

Още самото начало на мача подсказа, че се задава голово шоу, тъй като едва в първата минута „партенопеите“ взеха аванс след прекрасно воле на Матео Политано, който засече центриране на Леонардо Спинацола. В 27-ата минута Йенс Хауге успя да възстанови равенството със своя удар след асистенция на Сондре Фет. Домакините обаче се оттеглиха на почивката с аванс, тъй като в 41-вата минута Скот Мактоминей се разписа с рикоширал шут, възползвайки се от пас на Кевин Де Бройне.

В 62-рата минута гостите отново възстановиха равенството чрез Андреас Хелмерсен, а Фет се отчете с втория си голов пас в двубоя. В 75-ата минута обаче Мактоминей засече с глава центриране на Политано, с което вкара второто си попадение за вечерта. В 88-ата минута резервата на неаполитанците Джоване Нашименто отне топката от противниковия капитан Фредрик Сьоволд, след което напредна и стреля, а Один Бьорнтуфт прати топката в собствената си мрежа. В последните секунди на срещата Фет увенча силното си представяне за норвежците и с гол, разписвайки се с глава за крайното 4:3 след удар на Бьорнтуфт, който срещна напречната греда.

Така и двата тима вече имат по 3 точки в актива си, като Наполи засега е 22-ри в класирането, където Бодьо/Глимт в момента е 26-и.

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Снимки: Gettyimages

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