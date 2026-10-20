Славия (Прага) бе в нокдаун след ранни удари на Фенербахче, но се изправи и взе първа точка в ШЛ

Славия (Прага) спечели първата си точка в основната фаза на Шампионската лига, след като навакса изоставане от 0:2 и се добра до равенството (2:2) в гостуването си на Фенербахче в последната минута на добавеното време. Така грандът от Истанбул се размина с първа победа в Шампионската лига от 2008 година и остава с две точки след първите три кръга.

Двубоят започна перфектно за домакините, които още до 11-ата минута водеха с 2:0. Огюз Айдън откри резултата в четвъртата, след като получи около тъчлинията, влезе навътре и със страхотен удар от около 20 метра прати топката в ъгъла. Маркович докосна топката, но не успя да я спре. Мейсън Грийнууд удвои в 11-ата, когато размени подавания със Семедо, получи в наказателното поле, пое си с левия крак и стреля силно с десния за 2:0.

WHAT. A. GOAL. 😱 https://t.co/GfswdLcG5w — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 20, 2026

Лукаш Провод върна един гол само четири минути след това след голяма грешка на Гендузи, който му подари топката пред границата на наказателното поле.

Малко след това Нейтън Аке получи контузия и трябваше да бъде заменен принудително, което наруши ритъма на домакините.

До почивката Гендузи и Айдън пропуснаха добри възможности да увеличат отново преднината на домакините.

Славия започна по-добре второто полувреме. Удар на Провод премина встрани, а Новак бе блокиран от Арчи Браун. В 64-тата минута Лукаку, който се появи като резерва, намери непокрития Нене Доржелес, но Маркович направи важно спасяване. Самият Лукаку имаше добра възможност, но стреля над вратата.

Славия започна да увеличава натиска в търсене на изравнително попадение и стигна до такова буквално в последната минута на редовното време, когато резервата Павел Качор протегна крак и от няколко метра засече от въздуха центриране отдясно на Аяоси.

90' | KAČIIIIIIS 💥 Debutant vyrovnává krásným gólem v poslední minutě! 🟡🔵 2:2 🔴⚪️ #UCL https://t.co/vwtkLBCJvL — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) October 20, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago