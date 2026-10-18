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  2. Барселона

Тимът на Барселона не успя да се прибере у дома след успеха

  • 18 окт 2026 | 15:41
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Отборът на Барселона беше принуден да остане в Севиля след победата с 5:2 срещу Бетис в деветия кръг на испанското първенство, съобщи пресслужбата на клуба. Закъснението беше причинено от силна буря в Барселона, която попречи на отбора да се завърне у дома според първоначалния план.

Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения
Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

В резултат на това играчите прекараха нощта в Севиля. На 19 октомври Барселона трябва да пътува до Париж, където ще се изправи срещу ПСЖ на следващия ден в третия кръг на Шампионската лига. След девет мача каталунците водят в испанското първенство с 27 точки, с пет пред втория Атлетико Мадрид.

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Снимки: Gettyimages

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