Тимът на Барселона не успя да се прибере у дома след успеха

Отборът на Барселона беше принуден да остане в Севиля след победата с 5:2 срещу Бетис в деветия кръг на испанското първенство, съобщи пресслужбата на клуба. Закъснението беше причинено от силна буря в Барселона, която попречи на отбора да се завърне у дома според първоначалния план.

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В резултат на това играчите прекараха нощта в Севиля. На 19 октомври Барселона трябва да пътува до Париж, където ще се изправи срещу ПСЖ на следващия ден в третия кръг на Шампионската лига. След девет мача каталунците водят в испанското първенство с 27 точки, с пет пред втория Атлетико Мадрид.

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Снимки: Gettyimages