ПСЖ - Барселона няма да бъде отлаган, категорични са от правителството на Франция

Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес изключи възможността мачът между Пари Сен Жермен и Барселона от Шампионската лига да бъде отложен заради безредиците в страната. Двубоят на „Парк де Пренс“ е насрочен за вторник вечер, а властите очакват той да се проведе по предварителния план въпреки напрегнатата обстановка след протестите от 17 октомври.

През уикенда демонстрациите във Франция прераснаха в сблъсъци, вандализъм и грабежи на магазини в няколко големи града, включително Париж. Безредиците повдигнаха въпроси за сигурността около предстоящия европейски сблъсък между ПСЖ и Барселона, но към момента няма решение за промяна на датата или часа на срещата.

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Според информацията на френските медии двубоят не е определен като високорисков, а около стадиона ще действат мерки за сигурност, включително ограничения за достъп до определени зони. Към момента няма обявена демонстрация за деня на мача, което би трябвало да улесни придвижването на привържениците до стадиона. Срещата между ПСЖ и Барселона е част от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига и трябва да започне във вторник, 20 октомври, от 22:00 часа българско време.

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Снимки: Gettyimages