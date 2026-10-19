Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Пари Сен Жермен

ПСЖ - Барселона няма да бъде отлаган, категорични са от правителството на Франция

  • 19 окт 2026 | 14:53
  • 744
  • 0
ПСЖ - Барселона няма да бъде отлаган, категорични са от правителството на Франция

Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес изключи възможността мачът между Пари Сен Жермен и Барселона от Шампионската лига да бъде отложен заради безредиците в страната. Двубоят на „Парк де Пренс“ е насрочен за вторник вечер, а властите очакват той да се проведе по предварителния план въпреки напрегнатата обстановка след протестите от 17 октомври.

През уикенда демонстрациите във Франция прераснаха в сблъсъци, вандализъм и грабежи на магазини в няколко големи града, включително Париж. Безредиците повдигнаха въпроси за сигурността около предстоящия европейски сблъсък между ПСЖ и Барселона, но към момента няма решение за промяна на датата или часа на срещата.

Барселона не успя да отлети за Париж
Барселона не успя да отлети за Париж

Според информацията на френските медии двубоят не е определен като високорисков, а около стадиона ще действат мерки за сигурност, включително ограничения за достъп до определени зони. Към момента няма обявена демонстрация за деня на мача, което би трябвало да улесни придвижването на привържениците до стадиона. Срещата между ПСЖ и Барселона е част от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига и трябва да започне във вторник, 20 октомври, от 22:00 часа българско време.

От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му
От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

  • 19 окт 2026 | 14:19
  • 1359
  • 2
От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

  • 19 окт 2026 | 14:12
  • 722
  • 0
В Манчестър Юнайтед имали забрана да говорят след мача с Лийдс

В Манчестър Юнайтед имали забрана да говорят след мача с Лийдс

  • 19 окт 2026 | 13:36
  • 809
  • 0
Аморим разкри, че е блокирал трансфера на недолюбван от феновете играч

Аморим разкри, че е блокирал трансфера на недолюбван от феновете играч

  • 19 окт 2026 | 13:13
  • 3660
  • 2
Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2026 | 12:28
  • 865
  • 0
Барселона не успя да отлети за Париж

Барселона не успя да отлети за Париж

  • 19 окт 2026 | 12:20
  • 4618
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

  • 19 окт 2026 | 11:51
  • 11221
  • 59
Наско Илиев: Ние опитните трябва да вдигнем националния отбор

Наско Илиев: Ние опитните трябва да вдигнем националния отбор

  • 19 окт 2026 | 15:30
  • 100
  • 0
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 12467
  • 15
Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

  • 19 окт 2026 | 12:45
  • 9180
  • 6
Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

  • 19 окт 2026 | 10:32
  • 10658
  • 7
Последни два мача за Купата

Последни два мача за Купата

  • 19 окт 2026 | 09:00
  • 77231
  • 18