Ханзи Флик: Мачът срещу ПСЖ е чудесна възможност да покажем колко сме добри

Отборът на Барселона е хитът на Европа от началото на сезона, след като спечели всичките си 11 мача - при това с изумителна голова мощ. Сега обаче на пътя на каталунците се изправя първенецът на Стария континент за последните две години - Пари Сен Жермен. Мачът между двата тима от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига е във вторник вечер от 22:00 часа на “Парк де Пренс”. Ето какво заяви наставникът на Барса Ханзи Флик по редица теми на срещата си с медиите:

Какви са разликите между сегашните състави на ПСЖ и Барселона?

Става въпрос за зрялост. През последните години те израснаха като отбор. Постигнатото от тях е впечатляващо. В последния си двубой успяха да направят обрат само за няколко минути. Това показва колко са качествени. Освен това разполагат с фантастични футболисти и на резервната скамейка.

Кой двубой е по-важен – този сега или Ел Класико?

Винаги най-важна е следващата среща. Следователно утрешната.

Загубата от ПСЖ на „Монжуик“ миналата година

Беше трудно. Тази година още от самото начало играем по начина, по който искаме. Ние сме отбор, който има самочувствие и контролира топката. Ще видим какво ще се случи във вторник, но сме готови. Моите футболисти са доволни, че ще се изправят срещу ПСЖ – фантастичен отбор. Това ще бъде чудесна възможност да покажем колко добри сме.

Рафиня

Той ще бъде в стартовия състав.

Как е Жерард Мартин? Какви са възможностите ви в защита?

Френки де Йонг може да играе в отбрана, Алекс Кампос (б.р. - юноша) също е с нас. Сигурен съм, че всичко ще бъде наред. Може би моментът не е най-подходящият, но трябва да го приемем. Надяваме се Жул Кунде да бъде готов за уикенда.

Финал ли е идната среща?

Мисля, че ни предстои добър тест. Искам отборът ни да играе със самочувствие, като тим, който е спечелил последните си 11 двубоя. Изправяме се срещу най-добрия отбор в света през последните две години. За нас това е възможност.

Луис Енрике

Неговият отбор играе фантастичен футбол, а той е един от най-добрите треньори в света. Харесва ми интензитета в играта на тима му, пресата на отбора му, начинът, по който футболистите разменят позициите си, както и гъвкавостта на системата му. На това ниво са невероятни. Вършат фантастична работа.

Битката за притежанието на топката

Халфовата линия ще бъде важна. И двата отбора разполагаме с отлични футболисти в тази зона. Ако владеем топката, те няма да могат да ни вкарат гол. Важно ще бъде да не допускаме грешки, тъй като ПСЖ е изключително прецизен отбор. Ще трябва да бъдем много концентрирани.

Често допускате голове

Винаги е рисковано да играеш с изнесена напред защита, но когато загубим топката, реагираме, борим се и пресираме. Отбелязали сме много голове.

Стотната ви победа начело на Барселона е на една ръка разстояние

Още когато започнахме тук, казахме, че сме готови. Това беше дълго пътешествие. Ценя уважението и обичта на привържениците на Барса – те са невероятни. Когато печелиш, всички са щастливи. Смятам, че отборът се справя много добре. Изключително горд съм. Футболистите се завърнаха след продължило дълго Световно първенство. Хората смятаха, че може би няма да бъдат на 100%, но те са в отлична форма. Удивително е да ги наблюдавам по време на тренировките и да усещам атмосферата в съблекалнята.

Полемиката около Арда Гюлер на Реал Мадрид – Севиля

Това не е въпрос към мен.

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