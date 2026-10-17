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Ханзи Флик: Всеки в Барселона ще получи своя шанс

  • 17 окт 2026 | 22:37
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Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изрази задоволство от представянето на тима след убедителната победа с 5:2 при гостуването на Бетис в мач от 9-ия кръг на Ла Лига.

„Смятам, че бяхме изключително ефективни в атака и играхме с висока интензивност. Двубоят въобще не беше лесен, но показахме много висока класа. Бетис също се представи силно, но победата ни е напълно заслужена“, заяви наставникът на каталунците.

Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения
Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

Германският специалист акцентира и върху значението на статичните положения в хода на срещата.

„Отработването на стандартните ситуации по време на тренировките е фундаментално. Второто попадение се оказа с огромна тежест, тъй като падна точно преди почивката. Играчите, натоварени с тези изпълнения, вършат отлична работа“, добави Флик.

Треньорът обърна специално внимание и на конкуренцията и микроклимата в съблекалнята.

„Напълно естествено е футболистите, които не получават игрови минути, да са недоволни. В този отбор обаче абсолютно всеки ще има възможност да излезе на терена и да докаже качествата си. В състава цари превъзходна атмосфера. Всички до един показват изключително ниво в тренировъчния процес, а за мен най-важното е именно да виждам това пълно себераздаване в заниманията“, подчерта наставникът на Барселона.

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Снимки: Gettyimages

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