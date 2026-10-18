Барселона загуби двама бранители преди битките с ПСЖ и Реал Мадрид

Лагерът на Барселона бе разтърсен от серия от контузии след завръщането на тима с 14-часово закъснение след иначе впечатляваща победа с 5:2 в гостуването на Бетис в Ла Лига.

COMUNICADOS MÉDICOS El jugador del primer equipo 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo de recuperación será de entre 3 y 4 semanas. El jugador del primer equipo 𝗝𝘂𝗹𝗲𝘀 𝗞𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲 sufre un esguince en el tobillo izquierdo y será baja para el partido contra el PSG. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad para el Clásico del domingo contra el Real Madrid. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 18, 2026

След направените медицински изследвания на Ерик Гарсия, Жул Кунде и Жерард Мартин стана ясно, че първите двама със сигурност отпадат от състава за важния двубой от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен във вторник. Каталунците известиха за неприятните новини с официални съобщения.

Положението при Ерик Гарсия е значително по-сериозно. Бранителят, който отбеляза гол срещу Бетис, поиска смяна в заключителните минути на срещата заради мускулна травма в правия бедрен мускул на десния крак. Възстановяването му ще отнеме между 3 и 4 седмици, съобщават от Барселона. Това означава, че освен гостуването във френската столица и дербито с Реал Мадрид, Гарсия няма да бъде на разположение и за предстоящите сблъсъци с Алавес, Астън Вила и Атлетико Мадрид преди следващата пауза в първенството.

🚨 OFFICIAL: Eric Garcia has suffered a muscle injury to the rectus femoris in his right thigh. His recovery time is estimated at 3 to 4 weeks. https://t.co/FsplYxiW20 — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 18, 2026

Френският национал Жул Кунде пък приключи двубоя в Севиля с изкълчване на левия глезен. От Барселона потвърдиха, че освен отсъствието си за мача в Париж, Кунде е под сериозен въпрос и за ключовия неделен сблъсък с Реал Мадрид в Барселона, като развитието на контузията ще определи наличността му.

🚨 OFFICIAL: Jules Kounde has suffered a sprain to his left ankle and will miss the match against PSG. His availability in the Clásico will depend on how his injury progresses. https://t.co/4NdiXuv1rj — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 18, 2026

Единствената сравнително добра новина е свързана с Жерард Мартин. Младият защитник бе заменен на почивката тъкмо от Гарсия заради възпаление на стъпалото, но прогнозите са той да попадне в групата за пътуването до Франция, като състоянието му ще се следи отблизо в следващите 48 часа.

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Снимки: Gettyimages