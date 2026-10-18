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Барселона загуби двама бранители преди битките с ПСЖ и Реал Мадрид

  • 18 окт 2026 | 19:52
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Лагерът на Барселона бе разтърсен от серия от контузии след завръщането на тима с 14-часово закъснение след иначе впечатляваща победа с 5:2 в гостуването на Бетис в Ла Лига.

След направените медицински изследвания на Ерик Гарсия, Жул Кунде и Жерард Мартин стана ясно, че първите двама със сигурност отпадат от състава за важния двубой от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен във вторник. Каталунците известиха за неприятните новини с официални съобщения.

Положението при Ерик Гарсия е значително по-сериозно. Бранителят, който отбеляза гол срещу Бетис, поиска смяна в заключителните минути на срещата заради мускулна травма в правия бедрен мускул на десния крак. Възстановяването му ще отнеме между 3 и 4 седмици, съобщават от Барселона. Това означава, че освен гостуването във френската столица и дербито с Реал Мадрид, Гарсия няма да бъде на разположение и за предстоящите сблъсъци с Алавес, Астън Вила и Атлетико Мадрид преди следващата пауза в първенството.

Френският национал Жул Кунде пък приключи двубоя в Севиля с изкълчване на левия глезен. От Барселона потвърдиха, че освен отсъствието си за мача в Париж, Кунде е под сериозен въпрос и за ключовия неделен сблъсък с Реал Мадрид в Барселона, като развитието на контузията ще определи наличността му.

Единствената сравнително добра новина е свързана с Жерард Мартин. Младият защитник бе заменен на почивката тъкмо от Гарсия заради възпаление на стъпалото, но прогнозите са той да попадне в групата за пътуването до Франция, като състоянието му ще се следи отблизо в следващите 48 часа.

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Снимки: Gettyimages

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