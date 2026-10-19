Луис Енрике: Няма как да ограничим Ямал и Педри, но можем да действаме като отбор

Интересните сблъсъци в Шампионската лига продължават с дуел между два от най-атрактивните отбора в момента - Пари Сен Жермен и Барселона. Във вторник вечер (22:00 часа) те ще се изправят на “Парк де Пренс” в среща от третия кръг на основната фаза. Мачът е особено специален за наставника на парижани Луис Енрике заради историята му на “Камп Ноу”. Ето какво заяви испанецът на пресконференцията си:

За работата на Флик

Ханзи Флик подобрява резултатите на всички предишни треньори. Той го доказа в Мюнхен. Неговият характер, начинът, по който представя футбола, и пресконференциите му съответстват на ДНК-то на Барса, което обхваща много неща, но най-важното е да бъдеш смел, дързък и атакуващ. В това отношение Флик се справя великолепно и резултатите го доказват.

Дали настоящият Барселона има по-силно изразено ДНК в сравнение с водения от Енрике тим на Барса преди време?

Съсредоточен съм върху реалността. Член съм на Барса. Бях играч и треньор на клуба в продължение на шест години — три в първия отбор и три във втория. Съпругата ми и децата ми са каталунци. Имам много силна връзка с Барселона. Но съм привърженик на ПСЖ.

Гледам всеки мач на Барселона като фен, а не като треньор. По стечение на обстоятелствата всяка година се изправяме срещу Барса. В началото ми беше трудно да го приема. Сега вече свикнах да играя срещу един велик, уникален отбор, който разполага с много качествени футболисти, не прибягва до грубости и има ценности, които обичам. Според мен това е един от отборите, които най-много се доближават до сегашния ПСЖ.

След всичко казано дотук, много бих искал утре да спечелим. За мен е допълнителна мотивация да се изправя срещу клуба, в който съм се чувствал най-значим. Като парижанин се надявам утре да победим.

За колективната игра срещу Барселона

Няма значение кои футболисти на Барса ще играят. Вече ги познаваме. Всеки от тях има своите особености и когато видим състава, ще можем да навлезем в повече подробности. Трябва да се справим с всичко като отбор. Няма как да попречим на Ямал да дриблира или на Педри да подава невероятни топки в тесни пространства… Трябва да решаваме подобни ситуации като колектив.

Дали ПСЖ е най-добрият отбор в Европа заедно с Байерн и Барселона

Трябва да добавим и други големи отбори като Арсенал, Реал Мадрид, Байерн… Същинската битка в надпреварата започва през април. Тези, които стигнат до април, ще се борят за трофея. Утрешният мач обаче, макар и да е изключително привлекателен, носи само три точки.

Дали се опасява за сигурността около мача и дали смята, че той може да бъде отложен

Вероятно не разполагам с достатъчно информация, но не се страхувам от нищо. Надявам се двубоят да се проведе при обичайните условия.

Какво трябва да направи футболът срещу насилието в Париж

Повтарям: аз съм футболен треньор и имам много ясно и просто мнение по въпроса. Но не съм човекът, който трябва да говори по тази тема. Тук съм, за да говоря за футбол. Очевидно е, че не харесваме подобно насилие, но това е посоката, в която се движи обществото. Мога единствено да се съсредоточа върху футбола.

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Какво най-много го впечатлява в Барселона и дали вижда слабости в тима

Няма съвършени отбори. Имаме увереността, че можем да се изправим срещу Барселона. Знаем, че в момента подобряват всички резултати. Това е голям мач за нас.

За отсъствието на Нуно Мендеш и как ще се справи с Ямал

Най-добрият начин да се защитаваме срещу Ямал е да владеем топката. Ако я притежаваш през цялото време, това е идеалният вариант. Знаем колко е трудно да играеш срещу Барса и срещу Ламин. Съсредоточаваме се върху нещата, които можем да контролираме. Трябва да бъдем внимателни и да компенсираме отсъствието на Нуно Мендеш с колективни усилия.

Дали смята, че талантът на Ламин Ямал може да му създаде проблеми

Според мен това, което Ламин прави много добре, е, че иска да бъде Ламин Ямал. Той подобрява различни аспекти от играта си. Когато сравняваш Меси, най-добрия футболист на всички времена, с когото и да било друг, никой няма да излезе победител. Ламин иска да бъде най-добрата версия на самия себе си и е по-добре да не се сравнява с останалите.

Дали очаква на терена да има лидери

Подготвяме тези мачове по един и същи начин. Шампионската лига е най-високото ниво, до което можеш да достигнеш. Всеки двубой е различен. В случая обожавам да гледам Барселона — не само като треньор на съперника, но и като привърженик на клуба. Прекрасно е да виждаш амбицията, която демонстрират. Те са близки до това, към което се стремим и ние.

Утрешният мач ще бъде оспорван, защото Барселона разполага с големи футболисти. Това е изключително силен отбор. Ние се съсредоточаваме върху нещата, които можем да контролираме. Утре трябва да преодолеем всички трудности като колектив.

Разбира се, ще има футболисти, които могат индивидуално да решат мача. Нашата цел е да наложим нивото, което показваме в подобни срещи.

Дали двубоят срещу Барселона е като финал

Не. Ако погледнем какво предстои в турнира, очевидно е, че ние и Барселона сме сред фаворитите, но има и други отбори, които могат да спечелят надпреварата.

Горд ли е от постигнатото от отбора си през сезона досега

Не се гордея с резултатите. Гордея се с това колко удоволствие изпитват моите футболисти, докато играят, независимо от обстановката. Именно в това намирам удовлетворение — в идентичността и характера на отбора като цяло. Като треньор е прекрасно да наблюдаваш подобно поведение.

За отстъпването на владението на топката на съперника

В цялата ми треньорска кариера не е имало мач, в който доброволно да съм отстъпвал владението на топката. Ако искате да победите този отбор, трябва да притежавате топката.

През сезона обаче се изправяш срещу съперник, който играе като теб или дори по-добре. Трябва да се адаптираш и да си върнеш топката възможно най-бързо. Това е трудно срещу футболисти от подобна класа.

Нашата мотивация остава да подобряваме пресата си и да атакуваме в противниковата половина. Това е стимул както за нашите футболисти, така и за привържениците ни.

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