Нефтохимик и Пирин си спретнаха голово реми при U17

Нефтохимик и Пирин (Благоевград) завършиха наравно 2:2 в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се изигра на изкуствения терен във Ветрен и предложи обрат, но в крайна сметка двата отбора си поделиха точките.

Домакините откриха резултата в 29-ата минута чрез Теодор Димитров. Пирин отговори малко преди почивката, като в 43-тата минута Иван Георгиев се разписа за 1:1.

След подновяването на играта гостите стигнаха до пълен обрат. В 61-вата минута Манол Данчев беше точен и даде преднина на благоевградчани.

Авансът на „орлетата“ обаче се задържа само пет минути. В 66-ата Петър Кюмюрджиев възстанови равенството и оформи крайното 2:2. До последния съдийски сигнал нито един от двата тима не стигна до победно попадение.

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