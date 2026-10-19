Септември удари Левски на „Герена“ при U17

Септември (София) победи Левски с 2:0 като гост в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се изигра на помощното изкуствено игрище на стадион „Георги Аспарухов“, а точни за успеха бяха Георги Цепов и Божидар Стефанов.

Гостите откриха резултата в края на първото полувреме. В 45-ата минута Цепов се разписа и даде преднина на Септември преди почивката.

През втората част „сините“ не успяха да стигнат до изравняване, а в добавеното време получиха и второ попадение. Влезлият в игра в 85-ата минута Божидар Стефанов оформи крайното 0:2 в първата минута на продължението.

Двубоят премина и с немалко официални предупреждения, като главният съдия Константин Бонев показа общо девет жълти картона – пет на домакините и четири на гостите.

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