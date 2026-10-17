ЦСКА остава на върха при 17-годишните след успех над Славия в "Овча купел"

ЦСКА постигна ценна победа с 2:1 при гостуването си на Славия в столичното дерби от осмия кръг на Елитната група до 17 години. В герой за "червените" се превърна Георги Киров, който реализира и двете попадения за успеха на своя тим. С трите точки "армейците" продължават да оглавяват класирането в първенството.

Двубоят се игра на изкуствения терен на стадион "Александър Шаламанов" и започна равностойно, като двата отбора опитваха да наложат своя стил на игра. В 17-ата минута гостите успяха да открият резултата. След неразбирателство между защитата на "белите" и техния вратар, Георги Киров се възползва от ситуацията и изпрати топката в мрежата.

Радостта на "червените" обаче продължи само пет минути. В 22-рата минута капитанът на Славия Иван Митов бе фаулиран в наказателното поле и главният съдия посочи бялата точка. Именно Митов се нагърби с изпълнението на 11-метровия наказателен удар и хладнокръвно възстанови равенството.

До края на първото полувреме резултатът остана непроменен и двата отбора се оттеглиха на почивката при равенство.

След подновяването на играта чистите голови положения пред двете врати бяха сравнително малко. Въпреки това, ЦСКА успя да намери път към второ попадение в 63-тата минута. Отново в прегръдките на своите съотборници попадна Георги Киров, който се разписа за втори път в срещата и даде нов аванс на "армейците". Попадението се оказа и победно за гостите, които успяха да запазят преднината си до последния съдийски сигнал.

С този успех ЦСКА затвърди лидерската си позиция в Елитната група до 17 години, а Георги Киров се превърна в големия герой на столичното дерби с двете си попадения.

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