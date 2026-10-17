Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА U17

ЦСКА остава на върха при 17-годишните след успех над Славия в "Овча купел"

  • 17 окт 2026 | 13:17
  • 397
  • 0
ЦСКА остава на върха при 17-годишните след успех над Славия в "Овча купел"

ЦСКА постигна ценна победа с 2:1 при гостуването си на Славия в столичното дерби от осмия кръг на Елитната група до 17 години. В герой за "червените" се превърна Георги Киров, който реализира и двете попадения за успеха на своя тим. С трите точки "армейците" продължават да оглавяват класирането в първенството.

Двубоят се игра на изкуствения терен на стадион "Александър Шаламанов" и започна равностойно, като двата отбора опитваха да наложат своя стил на игра. В 17-ата минута гостите успяха да открият резултата. След неразбирателство между защитата на "белите" и техния вратар, Георги Киров се възползва от ситуацията и изпрати топката в мрежата.

Радостта на "червените" обаче продължи само пет минути. В 22-рата минута капитанът на Славия Иван Митов бе фаулиран в наказателното поле и главният съдия посочи бялата точка. Именно Митов се нагърби с изпълнението на 11-метровия наказателен удар и хладнокръвно възстанови равенството.

До края на първото полувреме резултатът остана непроменен и двата отбора се оттеглиха на почивката при равенство.

След подновяването на играта чистите голови положения пред двете врати бяха сравнително малко. Въпреки това, ЦСКА успя да намери път към второ попадение в 63-тата минута. Отново в прегръдките на своите съотборници попадна Георги Киров, който се разписа за втори път в срещата и даде нов аванс на "армейците". Попадението се оказа и победно за гостите, които успяха да запазят преднината си до последния съдийски сигнал.

С този успех ЦСКА затвърди лидерската си позиция в Елитната група до 17 години, а Георги Киров се превърна в големия герой на столичното дерби с двете си попадения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист

Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист

  • 17 окт 2026 | 13:55
  • 21829
  • 4
Ботев представи емоционален филм в памет на Илиян Филипов

Ботев представи емоционален филм в памет на Илиян Филипов

  • 17 окт 2026 | 09:43
  • 1095
  • 1
ЦСКА привлича човек от Бундеслигата по настояване на Гиздол

ЦСКА привлича човек от Бундеслигата по настояване на Гиздол

  • 17 окт 2026 | 09:33
  • 18326
  • 40
Вуцов е №1 в Лига Европа

Вуцов е №1 в Лига Европа

  • 17 окт 2026 | 09:33
  • 8647
  • 39
Важни играчи на Спартак (Плевен) под въпрос за мача с Левски

Важни играчи на Спартак (Плевен) под въпрос за мача с Левски

  • 17 окт 2026 | 09:25
  • 1519
  • 1
НЕК обясни ситуацията с феновете на Левски

НЕК обясни ситуацията с феновете на Левски

  • 17 окт 2026 | 09:21
  • 17729
  • 27
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Отиде си наставникът на ЦСКА 1948

Тъжна вест! Отиде си наставникът на ЦСКА 1948

  • 17 окт 2026 | 13:34
  • 13634
  • 17
Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

  • 17 окт 2026 | 12:31
  • 11257
  • 39
Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата

Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата

  • 17 окт 2026 | 13:45
  • 7547
  • 15
Започна Общото събрание на БФ Борба, част от клубовете напуснаха събранието

Започна Общото събрание на БФ Борба, част от клубовете напуснаха събранието

  • 17 окт 2026 | 11:11
  • 11458
  • 14
Съставите на Евертън и Челси

Съставите на Евертън и Челси

  • 17 окт 2026 | 13:36
  • 836
  • 0
Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист

Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист

  • 17 окт 2026 | 13:55
  • 21829
  • 4