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Арда и ЦСКА 1948 не се победиха при U17

  • 19 окт 2026 | 15:19
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Арда и ЦСКА 1948 не се победиха при U17

Арда и ЦСКА 1948 завършиха наравно 1:1 в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се изигра на стадион „Искра“ в Черноочене, а двете попадения паднаха след почивката.

Първото полувреме приключи без голове, а в 53-тата минута гостите откриха резултата чрез Йоан Първанов.

Преднината на „червените“ се запази до 66-ата минута, когато Доанай Аптикадир се разписа за Арда и възстанови равенството.

До края на срещата двата тима не стигнаха до ново попадение и си поделиха точките.

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