Гол в 95-ата минута спаси Локо (Пловдив) срещу Етър при U17

Локомотив (Пловдив) и Етър завършиха наравно 3:3 в драматичен двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата на стадион „Локомотив“ предложи два обрата, а Деян Бетов донесе точката на домакините с попадение в петата минута на добавеното време.

Гостите от Велико Търново откриха резултата още в десетата минута чрез Емир Мехмедов. „Черно-белите“ обаче отговориха с два гола преди почивката. Бетов изравни в 21-вата минута, а в 29-ата Константин Габеров се разписа за 2:1.

През второто полувреме Етър на свой ред осъществи обрат. Денис Тодоров възстанови равенството в 63-тата минута, а само седем по-късно отново беше точен и изведе „виолетовите“ напред – 2:3.

Когато гостите вече бяха близо до трите точки, Локомотив стигна до изравняване. В 90+5-ата минута Бетов отбеляза второто си попадение в срещата и оформи крайното 3:3.

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