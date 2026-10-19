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Черно море обърна Хебър за седем минути при U17

  • 19 окт 2026 | 15:10
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Черно море обърна Хебър за седем минути при U17

Черно море победи с 2:1 Хебър в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на стадион „Корабостроител“ във Варна.

Гостите поведоха още в четвъртата минута чрез Георги Панев. „Моряците“ обаче отговориха с две бързи попадения на Александър Мартинов. Той възстанови равенството в 15-ата минута, а в 21-вата се разписа отново и осъществи пълния обрат.

След почивката нов гол не падна и Черно море запази преднината си до последния съдийски сигнал. Във втората минута на добавеното време Илвен Атанасов от Хебър получи директен червен картон.

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