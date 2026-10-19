Лудогорец разби Академик (Пловдив) с осем гола при U17

Лудогорец разгроми Академик (Пловдив) с 8:0 в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Домакините отбелязаха три попадения преди почивката и още пет през втората част на срещата, която се изигра на базата „Гнездо на орли“ в Разград.

С по два гола за успеха се отличиха Даниел Тодоров и Ахмет Манаф, а по веднъж се разписаха Кристиано Иванов, Ник Георгиев, Дейвид Младенов и Велко Георгиев.

Тодоров откри резултата в 16-ата минута, а в 36-ата Иванов удвои преднината на „орлите“. Две минути преди края на първото полувреме Манаф направи резултата 3:0.

След почивката разградчани продължиха да бележат. В 58-ата минута Тодоров вкара втория си гол в двубоя, а в 63-тата същото стори и Манаф, който покачи на 5:0.

В заключителните десет минути Лудогорец добави още три попадения. Ник Георгиев беше точен в 80-ата минута, Дейвид Младенов се разписа в 85-ата, а в 89-ата Велко Георгиев оформи крайното 8:0.

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