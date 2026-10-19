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Седем гола и драма при успех на Национал над Ботев (Пловдив) при U17

  • 19 окт 2026 | 15:44
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Седем гола и драма при успех на Национал над Ботев (Пловдив) при U17

Национал победи Ботев (Пловдив) с 4:3 в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се изигра на изкуствения терен на НСА в София, а домакините удържаха успеха, след като на два пъти имаха преднина от три попадения.

Национал нанесе два бързи удара през първото полувреме. Алекс Ахмедов откри резултата в 22-рата минута, а само три по-късно Александър Станчев удвои аванса на столичани.

Във втората минута след почивката Ахмедов се разписа за втори път и направи резултата 3:0. „Канарчетата“ отговориха чрез Димитър Драганев в 54-тата минута, но в 72-рата Иван Дедев възстанови преднината от три гола на Национал – 4:1.

Пловдивчани обаче не се предадоха. Даниел Тосев намали на 4:2 в 74-тата минута, а в 84-тата Калоян Горанов беше точен за 4:3 и върна интригата в заключителните минути.

До края Национал запази крехкия си аванс и прибра трите точки.

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