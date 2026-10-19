Спешен ремонт за 24 часа! Малката зала на Зимния дворец отново функционира на пълни обороти

Спешен ремонт, само за 24 часа, възстанови покрива на малката зала на Зимния дворец на спорта в София и вече отново функционира на пълни обороти, видя репортер на Sportal.bg.

Само на метри от децата: стъкло рухна в малката зала на Зимния дворец по време на мач

Само 2 дни, след като тежък инцидент едва не доведе до тежки последици за младите хокеисти на отборите на НСА и ЦСКА, съоръжението е отремонтирано и отново пусната в експлоатация.

В събота армирано стъкло от тавана на малката зала на Зимния дворец в София се срути по време на детския хокеен мач между отборите НСА и ЦСКА.

Докато малките хокеисти играеха на ледената площадка, от тавана на залата паднаха няколко сериозни парчета армирано стъкло, които за огромен късмет паднаха в зона, където в този момент нямаше деца.

“В събота вечерта , за съжаление, имахме един инцидент. Стъкло се отчупи от покривната конструкция на малката зала по време на хокеен мач на деца. За щастие нямаше никакви инциденти. Нямаше пострадали и максимално бързо колегите са изкарали децата от там. В кратки срокове аз успях да дойда до обекта и колегите от “Академика”, също така дойдоха и предприехме много бързи действия. Прекратихме всички занимания в малката зала. Изкарахме хората от там.

И викнахме аварийна група от алпинисти, която ни помогна, в най-кратки срокове, да се качим на покрива и чрез вишка от вътрешната страна да премахнем висящото опасно стъкло“, заяви специално за Sportal.bg Илиян Тодоров, който е управител на Зимния дворец на спорта от 1 август 2026 година.

“В последствие започнахме работа, още от през нощта, и премахнахме всичките 160 на брой стъкла, които са армирани, оставени там от доста време, като върху тях е имало поставена вата. С течение на времето тя е натежала и стъклата са започнали да поддават едно по едно. Те бяха в добро състояние, голяма част от тях, но едно от тях е било причината да се счупи и да падне на леда. За 24 часа успяхме да премахнем всички стъкла. Днес е понеделник. Сутринта пързалката беше обработена, почистена и готов за посетители.

По време на махане на стъклата колегите, и в мое лице, проверихме цялата покривна конструкция за висящи и други тела, които биха могли да паднат, но нямаше такива. Проверихме ги на ръка, всяко едно желязо горе, което държеше стъклата и не бяха открити такива. Всичко, което можеше да падне, под формата на стъкло, или вата, или друг предмет беше премахнато”, добави управителят на Зимния дворец.

“Малката зала на Зимния дворец е правена за шоурум, едно време. След това е направена ледена пързалка. концепцията е била страхотна да има дневна светлина вътре в нея. С течение на времето са решили да го затворят. По моя информация този ремонт е бил преди 9-10 години. Не мога да потвърдя с точност. Сега правим разследване в дружеството, за да се разбера кой кога го е направил и защо не са били премахнати тези стъкла. Тези стъкла просто са били затворени отгоре. По-важното е, че успяхме да го отстраним в най-кратки срокове този проблем”, каза още Илиян Тодоров.

“Състоянието на Зимния дворец, след като стъпих в управление е доста така…. плачевно. За съжаление е много трудно такъв голям обект да се поддържа, но с течение на времето, на годините почти нищо не е било поддържано. Имало е инвестиционни проекти, имало е ремонти. Нека запазя мнението си за себе си. Не искам да се изразявам негативно за направата на тези ремонти. Има технически лица, които биха го направили, но това, което мога да кажа е, че този екип, който сме в момента в “Академика” и в Зимния дворец, и разбира се, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и министъра успяваме до някаква степен да компенсираме и да работим в правилната посока”, категоричен бе Илиян Тодоров пред Sportal.bg.

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Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Sportal.bg