Академията на МВР и НСА „Васил Левски“ подписаха споразумение за сътрудничество

Академията на МВР и Националната спортна академия „Васил Левски“ подписаха споразумение за сътрудничество, което разширява стратегическото партньорство в областта на образованието, науката, спорта и сигурността.

Документът беше подписан от ректора на Академията на МВР старши комисар проф. д-р Илин Савов, д.н., и ректора на Националната спортна академия проф. Красимир Петков, д.н.

В официалната работна среща участваха заместник-ректорът на Академията на МВР комисар доц. д-р Милорад Йорданов и заместник-ректорът на НСА доц. д-р Христо Андонов, както и представители на академичното ръководство на спортната академия.

Партньорството поставя акцент върху усъвършенстването на физическата и бойно-приложната подготовка на полицейските служители, съвместните образователни и научни инициативи, обмена на експертиза, дигиталната безопасност и интегрирането на съвременни технологии в обучението.

Съвременният полицай трябва да бъде подготвен не само физически и професионално, но и интелектуално, технологично и морално за предизвикателствата на динамичната среда за сигурност.

Академията на МВР продължава да изгражда устойчиви институционални партньорства, които превръщат научното знание и практическата подготовка в реален капацитет за защита на обществото.

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