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Късно попадение на Шарангович донесе победа на Калгари над Каролина

  • 19 окт 2026 | 11:15
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Късно попадение на Шарангович донесе победа на Калгари над Каролина

Егор Шарангович се разписа в 15:32 минута на третата третина, за да изведе Калгари Флеймс до победа с 3:2 над Каролина Хърикейнс в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Белоруският нападател засече от движение подаване през цялата ширина на леда от Морган Фрост, преодолявайки стража на гостите Брендън Буси за втория си гол от началото на кампанията.

„Имахме нужда от позитивни моменти, защото момчетата работят изключително здраво в различни фази на играта. Радващо е да видим как трудът им се възнаграждава срещу съперник, който в момента задава стандартите в първенството, сподели старши треньорът на Калгари Райън Хъска. - Знаехме, че те са в поредица от мачове в поредни дни, затова бе важно да ги караме да се връщат непрекъснато за шайбата с напредването на двубоя.“

Фрост завърши срещата с гол и асистенция за Флеймс (2-6-0), които постигнаха първия си домакински успех за сезона. Матвей Гридин също се разписа за победителите, а вратарят Девин Куули се отличи с 34 спасявания. В предишната си изява за тима Куули бе допуснал седем попадения при поражението с 3:7 от Колорадо Аваланч на 8 октомври.

За състава на Каролина (7-2-1) точни бяха Йеспери Котканиеми и Джейлън Чатфийлд. С тази загуба бе прекъсната серията на „ураганите“ от седем поредни успеха и клубен рекорд от пет последователни победи като гост.

„Трябва да намерим решенията сами. В тази лига никой не ти дава нищо наготово", заяви наставникът на Каролина Род Бриндамур.

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