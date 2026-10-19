Късно попадение на Шарангович донесе победа на Калгари над Каролина

Егор Шарангович се разписа в 15:32 минута на третата третина, за да изведе Калгари Флеймс до победа с 3:2 над Каролина Хърикейнс в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Белоруският нападател засече от движение подаване през цялата ширина на леда от Морган Фрост, преодолявайки стража на гостите Брендън Буси за втория си гол от началото на кампанията.

Yegor Sharangovich with the go-ahead goal for the @NHLFlames! 🔥 https://t.co/SyGphpGNRI — NHL (@NHL) October 19, 2026

„Имахме нужда от позитивни моменти, защото момчетата работят изключително здраво в различни фази на играта. Радващо е да видим как трудът им се възнаграждава срещу съперник, който в момента задава стандартите в първенството, сподели старши треньорът на Калгари Райън Хъска. - Знаехме, че те са в поредица от мачове в поредни дни, затова бе важно да ги караме да се връщат непрекъснато за шайбата с напредването на двубоя.“

Фрост завърши срещата с гол и асистенция за Флеймс (2-6-0), които постигнаха първия си домакински успех за сезона. Матвей Гридин също се разписа за победителите, а вратарят Девин Куули се отличи с 34 спасявания. В предишната си изява за тима Куули бе допуснал седем попадения при поражението с 3:7 от Колорадо Аваланч на 8 октомври.

Matvei Gridin goes BAR DOWN for his 1st of the season 🚨 And Mikael Backlund has tied Johnny Gaudreau on the Flames all-time points list with the 609th of his career 👏 https://t.co/MNuCiNTaeM — Gino Hard (@GinoHard_) October 19, 2026

За състава на Каролина (7-2-1) точни бяха Йеспери Котканиеми и Джейлън Чатфийлд. С тази загуба бе прекъсната серията на „ураганите“ от седем поредни успеха и клубен рекорд от пет последователни победи като гост.

„Трябва да намерим решенията сами. В тази лига никой не ти дава нищо наготово", заяви наставникът на Каролина Род Бриндамур.

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