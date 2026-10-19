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Десети гол за сезона на Капризов донесе успех на Минесота срещу Кълъмбъс

  • 19 окт 2026 | 10:50
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Десети гол за сезона на Капризов донесе успех на Минесота срещу Кълъмбъс

Лидерът при реализаторите в Националната хокейна лига Кирил Капризов отбеляза своя десети гол от началото на кампанията, извеждайки Минесота Уайлд до трудна победа с 2:1 над Калъмбъс Блу Джакетс в зала „Гранд Казино Арена“.

Руското крило продължи великолепната си серия и вече има спечелена поне една точка в шест поредни срещи, натрупвайки общо 12 пункта (7 попадения и 5 асистенции) в този период.

Решителният момент настъпи в 3:06 минута на втората третина. Капризов овладя шайбата в левия кръг и с прецизен изстрел от изключително малък ъгъл преодоля стража на гостите Кам Талбот, фиксирайки крайния резултат 2:1.

„Мисля, че му оставих прекалено много пространство, а той насочи шайбата на идеалното място“, призна след срещата Талбот, който въпреки загубата бе на висота и отрази цели 32 изстрела към вратата си.

„Просто излизам, играя и се наслаждавам на момента, сподели самият Капризов. - В първите няколко двубоя ми беше малко тежко и нямах достатъчно енергия, но след три-четири мача вече се чувствам далеч по-добре.“

Първата третина премина при поделено надмощие. Данила Юров откри резултата за домакините в 18:12 минута след асистенция на Яков Тренин при бърза контраатака, реализирайки своя четвърти гол в девет изиграни срещи. Старши треньорът на Минесота Джон Хайнс не спести добрите думи за младока:

„С начина, по който чете и разбира хокея, той има потенциала да бъде водещ център в първите ни две линии. Вече виждаме страхотното му пързаляне, увереността и офанзивния инстинкт, съчетани с отлична игра без шайба.“

Радостта на „уайлд“ обаче трая точно минута. В 19:12 Адам Фантили изравни за Калъмбъс с мощен изстрел, докато гостите бяха извадили вратаря си.

В дефанзивен план домакините бяха безупречни и позволиха само 14 точни изстрела към вратата на Йеспер Валстед, който се отчете с 13 спасявания и записа шестата си победа за сезона.

С този триумф Уайлд (баланс 6-2-1) остават без грешка на собствен лед след четири домакинства и записват четвърта победа в последните си пет мача. За Кълъмбъс това бе трета загуба в последните четири срещи.

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