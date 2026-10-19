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Бен Шелтън си осигури място на Финалите на АТР за втора поредна година

  • 19 окт 2026 | 10:19
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Бен Шелтън си осигури място на Финалите на АТР за втора поредна година

Американецът Бен Шелтън официално си подпечата участието в престижните Финали на АТР за втора поредна година. 24-годишният тенисист се присъединява към Александър Зверев и Карлос Алкарас в схемата на надпреварата в Торино, която ще се проведе между 15 и 22 ноември.

Левичарят има баланс от 40 победи и 17 загуби през сезона, като най-големият му успех бе достигането до първи финал от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ през септември. След силния си поход до мача за трофея на домашния турнир Шелтън се изкачи до рекордното в кариерата си четвърто място в световната ранглиста.

Освен това младият американец завоюва четири трофея в забележителната си 2026 година. Той успешно защити титлата си от турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монреал, спечели надпреварите от категория АТР 500 в Мюнхен и Далас, както и купата на трева в Щутгарт. Единствено Синер, който има шест триумфа през сезона, е спечелил повече титли от него през 2026 г.

Това ще бъде втора поредна поява на Шелтън в Торино, след като през миналия сезон направи своя дебют в зала "Иналпи Арена".

В схемата на сингъл остават свободни още пет квоти. В турнира на двойки класиране до момента са си осигурили Хари Хелиоваара и Хенри Патън, Марсел Гранойерс и Орасио Себайос, както и Крисчън Харисън и Нийл Скупски.

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