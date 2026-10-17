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FISSURE PLAYGROUND 4 ще се проведе в Грузия през 2027 г.

  • 17 окт 2026 | 19:28
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FISSURE PLAYGROUND 4 ще се проведе в Грузия през 2027 г.

FISSURE обяви, че четвъртото издание на турнира по CS2 - PLAYGROUND - ще се проведе в Грузия от 18 до 30 август 2027 г. В турнира ще участват 16 отбора - 15 с директни покани според класацията VRS и един, класирал се през квалификации.

Общият награден фонд е 1,25 милиона долара, включващ награди, клубни възнаграждения и бонуси за участие. Шампионът ще получи общо 300 000 долара от награда и клубно възнаграждение.

Организаторите обявиха и дати за следващ турнир през 2028 г. – от 17 до 28 август, без да разкриват допълнителни подробности.

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