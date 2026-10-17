FISSURE PLAYGROUND 4 ще се проведе в Грузия през 2027 г.

FISSURE обяви, че четвъртото издание на турнира по CS2 - PLAYGROUND - ще се проведе в Грузия от 18 до 30 август 2027 г. В турнира ще участват 16 отбора - 15 с директни покани според класацията VRS и един, класирал се през квалификации.

🚀 Introducing our fourth LAN tournament - FISSURE PLAYGROUND 4 CS! 📆 August 18-30, 2027 🌟 16 of the world’s top teams 💵 Prize pool: $1 250 000 *We also announce the date for another one of our CS tournaments: August 17–28, 2028. https://t.co/7qbLFVaiOy — FISSURE_ENG (@fissure_eng) October 17, 2026

Общият награден фонд е 1,25 милиона долара, включващ награди, клубни възнаграждения и бонуси за участие. Шампионът ще получи общо 300 000 долара от награда и клубно възнаграждение.

Организаторите обявиха и дати за следващ турнир през 2028 г. – от 17 до 28 август, без да разкриват допълнителни подробности.

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