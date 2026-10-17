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Гейминг центърът на Team Vitality в Париж пострада по време на протестите

  • 17 окт 2026 | 23:38
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Гейминг центърът на Team Vitality в Париж пострада по време на протестите

ейминг центърът V.Hive на Team Vitality в Париж беше засегнат от инциденти по време на масовите демонстрации във Франция на 17 октомври. Според видеа в социалните мрежи са счупени витрини, а от обекта са изнесени техника и предмети, сред които вероятно и трофей, спечелен от отбора.

Изпълнителният директор на клуба Фабиен "Neo" Девид изрази разочарованието си от случилото се. Мениджърът на V.Hive потвърди, че няма пострадали, тъй като обектът е бил затворен за посетители и служители. Team Vitality все още не е обявил пълния размер на щетите.

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