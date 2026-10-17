Гейминг центърът на Team Vitality в Париж пострада по време на протестите

ейминг центърът V.Hive на Team Vitality в Париж беше засегнат от инциденти по време на масовите демонстрации във Франция на 17 октомври. Според видеа в социалните мрежи са счупени витрини, а от обекта са изнесени техника и предмети, сред които вероятно и трофей, спечелен от отбора.

Paris'teki gösteriler sırasında Vitality'nin genel merkezi V.Hive saldırıya uğradı ve yağmalandı. ​Camları kırarak içeri giren göstericiler; aralarında oyuncu koltukları, formalar ve ekipmanların da bulunduğu çok sayıda ürünü gasbedip kullanılamaz hale getirdi. ​Saldırganların bununla da yetinmeyip Vitality'nin henüz bir ay önce kazandığı StarSeries Fall kupasını da ele geçirdi. 🔗 Ozzny_CS2 — Espor Gazetesi (@esporgazetesi) October 17, 2026

Изпълнителният директор на клуба Фабиен "Neo" Девид изрази разочарованието си от случилото се. Мениджърът на V.Hive потвърди, че няма пострадали, тъй като обектът е бил затворен за посетители и служители. Team Vitality все още не е обявил пълния размер на щетите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google