Аталанта загуби пореден играч преди дербито с Милан

Нападателят на Аталанта Джакомо Распадори е с разтежение от ниска степен в дясното си бедро след победата с 3:1 над Пафос в Лигата на конференциите, обявиха от клуба. Италианският национал получи травмата при изпълнението на дузпата, с която отбеляза второто попадение на своя тим, поради което беше принудително заменен от Шарле Де Кетеларе още в 18-ата минута на мача.

Според италианските медии Распадори ще отсъства от игра около три седмици, заради което се очаква да пропусне седем мача: срещу Милан, Аякс, Фрозиноне, Фиорентина, Парма, Кайрат и Монца. Досега през сезона 27-годишният играч има седем мача с два гола и една асистенция. Той се превърна в поредният контузен футболист в състава на Маурицио Сари преди утрешното местно дерби с Милан, като останалите са Томас Помпей, Джорджо Скалвини, Одилон Косуну, Исак Хиен, Раул Беланова, Франк Кесие, Камалдин Сулемана, а Елиф Елмас е наказан.

Atalanta and Italy international Giacomo Raspadori is out for at least three weeks after tests on the injury sustained in the Conference League. #Atalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive #UECL https://t.co/I1iNT7xSKH — Football Italia (@footballitalia) October 17, 2026

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Снимки: Gettyimages