Милан преследва първа победа срещу Аталанта от три години

Днес от 19:00 часа стадион „Джузепе Меаца“ в Милано ще бъде арена на вълнуващия сблъсък от 7-ия кръг на италианската Серия "А" между Милан и Аталанта. И двата тима влизат в дербито на Ломбардия с повдигнато самочувствие след победи в европейските си изпитания през седмицата, но и със сериозни амбиции за изкачване в челните позиции на класирането.

Преди този двубой Милан заема 6-о място в подреждането с актив от 12 точки след 6 изиграни мача (3 победи и 3 равенства, без допусната загуба). Отборът на Рубен Аморим е е отбелязал 11 гола и е допуснал 5. В последния си шампионатен мач „росонерите“ завършиха 1:1 като гост на Сасуоло, а през седмицата категорично надиграха РБ Залцбург с 4:0 в Лига Европа.

Аталанта, от своя страна, се намира на 10-а позиция с 9 точки след 3 победи и 3 поражения при голова разлика 8:8. Момчетата на Маурицио Сари прекъснаха серия от три поредни загуби в Серия "А" (срещу Рома, Каляри и Ювентус), като надделяха над Венеция с 3:1 у дома, а след това постигнаха нов успех с 3:1 срещу Пафос в Лигата на конференциите.

В лагера на домакините аут поради контузии са защитникът Матео Габия и крилото Алексис Салемакерс. Очаква се на вратата да застане Майк Менян, а в атака Рубен Аморим отново да разчита на Гонсало Рамош, подпомаган от Кристиан Пулишич и Диего Морейра.

При Аталанта кадровите проблеми са значително повече. Елиф Елмас е наказан след червения си картон в миналия кръг. Поради контузии срещата пропускат Исак Хиен, Одилон Косуну и Камалдин Сулемана. В допълнение Джорджо Скалвини, Джакомо Распадори, Франк Кесие и Раул Беланова са под въпрос за двубоя.

Историята на съперничеството между двата клуба в Серия "А" включва 134 мача, от които Милан е спечелил 59, равенствата са 46, а Аталанта има 29 победи. Общо във всички турнири отборите са се изправяли един срещу друг 150 пъти (69 победи за Милан, 32 за Аталанта и 49 равенства).

Въпреки това, в последно време "бергамаските" имат предимство. Милан няма победа в последните си 6 шампионатни мача срещу Аталанта. В последния сблъсък между тях през май 2026 г. Аталанта спечели с 3:2 на „Сан Сиро“. Избраниците на Маурицио Сари са спечелили четири от последните си пет гостувания на Милан във всички турнири.

За Милан най-резултатен през сезона в първенството е Адриен Рабио с 3 гола, колкото има и Диего Морейра. За Аталанта с най-много попадения в Серия "А" до момента е Никола Кръстович (3 гола).

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Снимки: AI