Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан

Милан преследва първа победа срещу Аталанта от три години

  • 18 окт 2026 | 07:30
  • 746
  • 0
Милан преследва първа победа срещу Аталанта от три години

Днес от 19:00 часа стадион „Джузепе Меаца“ в Милано ще бъде арена на вълнуващия сблъсък от 7-ия кръг на италианската Серия "А" между Милан и Аталанта. И двата тима влизат в дербито на Ломбардия с повдигнато самочувствие след победи в европейските си изпитания през седмицата, но и със сериозни амбиции за изкачване в челните позиции на класирането.

Преди този двубой Милан заема 6-о място в подреждането с актив от 12 точки след 6 изиграни мача (3 победи и 3 равенства, без допусната загуба). Отборът на Рубен Аморим е е отбелязал 11 гола и е допуснал 5. В последния си шампионатен мач „росонерите“ завършиха 1:1 като гост на Сасуоло, а през седмицата категорично надиграха РБ Залцбург с 4:0 в Лига Европа.

Аталанта, от своя страна, се намира на 10-а позиция с 9 точки след 3 победи и 3 поражения при голова разлика 8:8. Момчетата на Маурицио Сари прекъснаха серия от три поредни загуби в Серия "А" (срещу Рома, Каляри и Ювентус), като надделяха над Венеция с 3:1 у дома, а след това постигнаха нов успех с 3:1 срещу Пафос в Лигата на конференциите.

В лагера на домакините аут поради контузии са защитникът Матео Габия и крилото Алексис Салемакерс. Очаква се на вратата да застане Майк Менян, а в атака Рубен Аморим отново да разчита на Гонсало Рамош, подпомаган от Кристиан Пулишич и Диего Морейра.

При Аталанта кадровите проблеми са значително повече. Елиф Елмас е наказан след червения си картон в миналия кръг. Поради контузии срещата пропускат Исак Хиен, Одилон Косуну и Камалдин Сулемана. В допълнение Джорджо Скалвини, Джакомо Распадори, Франк Кесие и Раул Беланова са под въпрос за двубоя.

Историята на съперничеството между двата клуба в Серия "А" включва 134 мача, от които Милан е спечелил 59, равенствата са 46, а Аталанта има 29 победи. Общо във всички турнири отборите са се изправяли един срещу друг 150 пъти (69 победи за Милан, 32 за Аталанта и 49 равенства).

Въпреки това, в последно време "бергамаските" имат предимство. Милан няма победа в последните си 6 шампионатни мача срещу Аталанта. В последния сблъсък между тях през май 2026 г. Аталанта спечели с 3:2 на „Сан Сиро“. Избраниците на Маурицио Сари са спечелили четири от последните си пет гостувания на Милан във всички турнири.

За Милан най-резултатен през сезона в първенството е Адриен Рабио с 3 гола, колкото има и Диего Морейра. За Аталанта с най-много попадения в Серия "А" до момента е Никола Кръстович (3 гола).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: AI

Още от Футбол свят

Ще остане ли Лацио непобеден и след гостуването на Ювентус?

Ще остане ли Лацио непобеден и след гостуването на Ювентус?

  • 18 окт 2026 | 07:15
  • 964
  • 0
Труден тест за Арсенал на "Сити Граунд"

Труден тест за Арсенал на "Сити Граунд"

  • 18 окт 2026 | 07:00
  • 706
  • 0
Лийдс ще се опита да се възползва от проблемите на Манчестър Юнайтед

Лийдс ще се опита да се възползва от проблемите на Манчестър Юнайтед

  • 18 окт 2026 | 06:45
  • 594
  • 0
Реал Мадрид няма право на грешка срещу Севиля

Реал Мадрид няма право на грешка срещу Севиля

  • 18 окт 2026 | 06:30
  • 1122
  • 0
Визела на Бастунов и Андреа Христов отпадна от Купата на Португалия

Визела на Бастунов и Андреа Христов отпадна от Купата на Португалия

  • 18 окт 2026 | 06:02
  • 1589
  • 0
Паладино съжалява за изпуснатия шанс срещу Интер

Паладино съжалява за изпуснатия шанс срещу Интер

  • 18 окт 2026 | 05:03
  • 1393
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Несебър е първото препятствие на "червените"

Несебър е първото препятствие на "червените"

  • 18 окт 2026 | 07:45
  • 2781
  • 0
Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

  • 18 окт 2026 | 08:00
  • 2783
  • 0
Купата продължава с пет мача - двата гранда излизат на сцената

Купата продължава с пет мача - двата гранда излизат на сцената

  • 18 окт 2026 | 09:10
  • 54433
  • 0
Меси не спира да се забавлява, както само той може

Меси не спира да се забавлява, както само той може

  • 18 окт 2026 | 04:42
  • 12315
  • 0
Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 39504
  • 0
Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

  • 17 окт 2026 | 19:07
  • 30495
  • 0