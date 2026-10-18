Лийдс ще се опита да се възползва от проблемите на Манчестър Юнайтед

Голямото съперничество между Лийдс и Манчестър Юнайтед се възражда отново този уикенд, когато двата тима се изправят един срещу друг на "Еланд Роуд" в сблъсък от 7-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят с начален час 16:00 намира двата гранда в доста различно настроение и със сигурност ще предложи много емоции.

Воденият от Даниел Фарке тим на Лийдс се намира на 7-о място в подреждането с актив от 9 точки след 6 изиграни мача (2 победи, 3 равенства и 1 загуба). В последния си шампионатен двубой йоркшърци отстъпиха с 1:2 като гости на Арсенал, което бе и първото им поражение за сезона в първенството. Преди това те записаха равенство 0:0 с Кристъл Палас и убедителна победа с 4:1 над Нюкасъл.

Манчестър Юнайтед преживява труден период под ръководството на Майкъл Карик. "Червените дяволи" заемат 13-та позиция в класирането със скромните 6 точки (1 победа, 3 равенства и 2 загуби). Отборът е в серия от пет поредни мача без победа във всички турнири. След ремито 1:1 срещу Тотнъм в първенството, Юнайтед претърпя поражение с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига в средата на седмицата.

В лагера на домакините с трайни контузии са защитникът Джо Родън и нападателят Матео Джоузеф. Даниел Джеймс обаче има шанс да се завърне в групата, след като лекуваше проблеми с гърба. Очаква се атаката на Лийдс отново да бъде водена от Доминик Калвърт-Люин и Ноа Окафор.

Проблемите пред Майкъл Карик са значително повече. В халфовата линия със сигурност ще липсва Мануел Угарте поради скъсани кръстни връзки, а Патрик Доргу е извън строя заради травма в бедрото. Бенямин Шешко също отпада заради контузия в пищяла. Под сериозен въпросителен са Коби Мейну, Люк Шоу и Нусаир Мазрауи. Защитникът Лисандро Мартинес обаче попада в сметките за двубоя.

Лийдс показва изключителна стабилност на собствен терен, като няма поражение в последните си седем домакински мача в Премиър лийг. В същото време вратарят на домакините Джеймс Трафърд се отличава с впечатляващите 82.8% спасени изстрели от началото на кампанията. Манчестър Юнайтед от своя страна изпитва сериозни затруднения при гостуванията си през този сезон, като все още няма победа навън.

Основните голмайстори за двата тима в първенството до момента са Доминик Калвърт-Люин за Лийдс и Бруно Фернандеш за Манчестър Юнайтед, като и двамата имат по 3 попадения.

В исторически план Манчестър Юнайтед има предимство със 50 победи срещу 27 за Лийдс и 38 равенства в 115 официални мача. Последният официален мач на "Еланд Роуд" през януари 2026 г. завърши 1:1, а при последната им среща в Премиър лийг през април 2026 г. Лийдс спечели с 2:1 на "Олд Трафорд".

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Снимки: AI