Невен Венков: Явно не направихме достатъчно

0:0 приключиха в Тервел, местния Септември и Черноломец (Попово). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

Без голове на дербито в Тервел

Невен Венков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Здрава битка и нулево реми в Тервел. Може би има разочарование при нас, защото играхме с човек повече цяло второ полувреме, но явно не направихме достатъчно, за да спечелим, а и нямахме нужния спортен шанс. Създадохме няколко хубави положения, като при най-чистото от тях Георги Колев нацели гредата от много близка дистанция. Все пак точката е актив за нас. Септември Тервел е много сериозен отбор, фактор в групата години наред и трудно се вземат точки там. Ние сме доволни от момчетата, тъй като се стараха много и се раздадоха максимално“.

Снимка: chernolomets1919.com

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