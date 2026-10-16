Илиян Станчев: В Тервел винаги е трудно

Черноломец (Попово) играе утре със Септември в Тервел. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„През последните години правим здрави мачове със Септември. Няма причина, предстоящия да е различен. Очакват ни тежки 90 минути в Тервел. Винаги сме готови за такива битки. Има настроение в отбора ни след последните добри резултати. Подготвяме се мобилизирано в спокойна обстановка за предстоящата среща. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

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