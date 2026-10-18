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БФЛА подкрепи кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта 2028

  • 18 окт 2026 | 10:19
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БФЛА подкрепи кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта 2028

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) засвидетелства своята подкрепа за кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта през 2028 година. Генералният секретар на централата Илиян Пищиков присъства на официалното представяне на кандидатурата, което се проведе в галерия „2019“ в града под тепетата.

Присъствието на един от ръководителите на БФЛА е поредно доказателство за ангажираността на федерацията към развитието на спорта в Пловдив – град с богати лекоатлетически традиции, дал на България редица изявени шампиони и състезатели с международни успехи.

Леката атлетика имаше сериозно присъствие на събитието и чрез някои от най-разпознаваемите си имена. Сред гостите бяха Ива Пранджева, Габриела Петрова, Атанас Атанасов, Пламена Миткова и Светла Димитрова.

На церемонията присъстваха още Свилен Нейков и съпругата му и олимпийска шампионка Румяна Нейкови, легендарната състезателка по спортна стрелба Нонка Матева, двукратният олимпийски шампион по кану-каяк и заместник-кмет на Пловдив “Спорт, младежки дейности и социална политика” Николай Бухалов, президентът на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев и други изявени представители на българския спорт.

Кандидатурата на Пловдив бе представена лично от кмета Костадин Димитров пред международната оценителна комисия на ACES Europe начело с нейния основател и президент Джан Франческо Лупатели. Делегация от ACSE Europe е на посещение в града от 15 до 18 октомври, за да се запознаят със спортната инфраструктура, условията за практикуване на различни спортове и инициативите за насърчаване на физическата активност сред гражданите.

БФЛА подкрепя усилията на Пловдив да затвърди позициите си като един от водещите спортни центрове в България и да получи международно признание за своите традиции, инфраструктура и потенциал за развитие.

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