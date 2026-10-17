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Александра Фейгин заема 19-о място след кратката програма на турнир в Будапеща

  • 17 окт 2026 | 21:38
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Александра Фейгин заема 19-о място след кратката програма на турнир в Будапеща

Най-добрата българска фигуристка Александра Фейгин заема 19-о място след кратката програма при жените на международния турнир "Budapest Trophy 2026" в унгарката столица Будапеща, който е част от ISU Challenger Series. Тя получи за изпълнението си оценка от 51.42 точки, от които 27.01 за технически елементи и 24.41 за компоненти на програмата.

Начело след първото изпълнение е участващата с неутрален статут рускиня Алина Горбачьова със 73.02, а общо стартираха 37 фигуристки.

Волната програма е в неделя от 17:25 часа българско време.

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Българката Варвара Абрамкина пък завърши на пето място при девойките на същата надпревара. Тя има сбор от 136.70 точки за крайното класиране (50.13 за кратката програма и 86.57 за волната). Важното обаче е, че сборът от техническите й оценки от кратка и волна програма е 79.24 точки, а това надвишава минимум за допускане до световно първенство при девойките, който е 72.00 т.

Така България вече има три момичета с покрит норматив за шампионата на планетата в София през февруари догодина - Варвара Абрамкина, Лиа Любенова и Криста Георгиева, и предстои вътрешната конкуренция да определи представителката на страната.

Състезанието в Будапеща спечели грузинката Амалия Назибулина със сбор от 178.69 точки. Втората българка при девойките Милена Велчева е 18-а с 93.87 точки.

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