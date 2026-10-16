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Аталанта тръгна със закономерен успех в Лигата на конференциите

  • 16 окт 2026 | 00:25
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Аталанта тръгна със закономерен успех в Лигата на конференциите

Аталанта победи Пафос с 3:1 в двубой от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Елжиф Елмас (1') даде ранен аванс на италианците, Джакомо Распадори (18') удвои от дузпа, а Джанлука Скамака (44') направи резултата класически още преди почивката. Габриел Тейшейра (88') отбеляза почетното попадение за кипърския тим в края на срещата.

Домакините започнаха по отличен начин и поведоха още в първата минута. Распадори проби по десния фланг и подаде към Елмас, който завърши атаката с точен удар в ъгъла. Натискът на Аталанта продължи и в 16-ата минута Распадори беше близо до гола, но вратарят на Пафос Радослав Маецки успя да отклони топката в корнер. Малко след това Никола Залевски беше фаулиран в наказателното поле, а Распадори реализира отсъдената дузпа за 2:0. В 44-тата минута Скамака се възползва от подаване на Шарл де Кетеларе и с прецизен удар увеличи преднината на италианците.

След почивката Аталанта продължи да контролира двубоя, макар да намали темпото. Пафос опита да се върне в мача, но трудно стигаше до чисти положения срещу добре организираната защита на домакините. В 88-ата минута Габриел Тейшейра все пак успя да отбележи за кипърския състав след подаване на Андерсон Силва, но попадението дойде твърде късно, за да промени развоя на срещата.

Така Аталанта започна участието си в турнира с три точки и демонстрира ефективност в нападение, реализирайки три от най-добрите си възможности през първото полувреме. Пафос остана без успех в откриващия си мач.

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Снимки: Gettyimages

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