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Маурицио Сари: Календарът е абсурден, трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА

  • 16 окт 2026 | 03:19
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Наставникът на Аталанта Маурицио Сари изрази задоволство от подобреното представяне на тима при победата с 3:1 над кипърския Пафос в Лигата на конференциите, но в същото време изригна срещу безмилостната програма след поредната травма в лагера на бергамаските.

„Започнахме отлично. За разлика от срещата с Венеция, където пропиляхме доста възможности и загубихме тактическа дисциплина, тази вечер взехме много по-правилни решения кога да бъдем директни и кога да задържаме владението. На практика не позволихме никакви опасности пред вратата си чак до гола в края“, анализира Сари.

Аталанта тръгна със закономерен успех в Лигата на конференциите
Аталанта тръгна със закономерен успех в Лигата на конференциите

„В подобни двубои съществува сериозен риск разликата в класите да се размие. Пафос загуби с 2:3 от Фиорентина миналата година и отстъпи минимално на Ювентус. Този съперник в никакъв случай не биваше да бъде подценяван, така че момчетата се справиха чудесно“, добави италианският специалист.

„Мускулните контузии станаха прекалено много за редица играчи, и то не само в Аталанта. Трябва да изпратим сериозно оплакване до УЕФА и ФИФА, защото футболистите са подложени на абсурден календар. Напълно логично е това да дава своите тежки отражения“, заяви категорично Сари", каза още ядосаният Сари.

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Снимки: Gettyimages

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