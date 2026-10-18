Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус

Ще остане ли Лацио непобеден и след гостуването на Ювентус?

  • 18 окт 2026 | 07:15
  • 962
  • 0
Ще остане ли Лацио непобеден и след гостуването на Ювентус?

Вълнуващ сблъсък от 7-ия кръг на италианската Серия "А" ни очаква днес, когато Ювентус посреща Лацио на своя "Алианц Стейдиъм". Двата тима влизат в двубоя с различна инерция в първенството, но с еднаква амбиция за трите точки.

Лацио прави впечатляващ старт на кампанията под ръководството на Дженаро Гатузо. Римските "орли" заемат второто място в подреждането с актив от 16 точки след 6 изиграни мача (5 победи и 1 равенство) и голова разлика 11:4, като са с равен брой точки с лидера Интер. В последния си мач от първенството Лацио надделя над Монца с 3:1 у дома, а преди това записа и успехи като гост срещу Венеция (2:0) и Удинезе (2:1).

От своя страна Ювентус заема 7-а позиция в класирането с 11 точки (3 победи, 2 равенства и 1 загуба) и голова разлика 9:5. Водените от Лучано Спалети "бианконери" спечелиха само един от последните си четири мача в Серия "А", като в предишния кръг завършиха 1:1 при гостуването си на Каляри. В Лига Европа обаче Юве се представя убедително - през седмицата тимът надделяха с 2:1 над Селта, а по-рано разгромиха НЕК Неймеген с 5:0.

Лагерите на двата отбора са в съвсем различно състояние по отношение на контузените състезатели. Домакините от Ювентус влизат в дербито с дълъг списък от отсъстващи ключови играчи. Мануел Локатели, Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам, Камил Грабара, Жереми Бога, Аркадиуш Милик и Джеф Екатор са извън сметките поради контузии. Добрата новина за торинци е завръщането на Андреа Камбиазо, който поднови пълноценни тренировки.

В състава на Лацио кадровите проблеми са значително по-малко. Матео Канчелиери е извън строя, както и Алберт Гудмундсон, който лекува контузия в рамото. Николо Ровела и Адам Марушич също все още не са напълно възстановени и остават под въпрос за гостуването в Торино.

Последната среща между двата гранда на "Алианц Стейдиъм" се игра през февруари 2026 г. и завърши при равенство 2:2. В последните пет двубоя между тях във всички турнири Лацио има леко предимство с 2 победи (включително 1:0 в Серия "А" през октомври 2025 г. и 2:1 за Купата на Италия през април 2024 г.), два мача са завършили наравно, а Ювентус е записал един успех (1:0 през октомври 2024 г.).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: AI

Още от Футбол свят

Милан преследва първа победа срещу Аталанта от три години

Милан преследва първа победа срещу Аталанта от три години

  • 18 окт 2026 | 07:30
  • 746
  • 0
Труден тест за Арсенал на "Сити Граунд"

Труден тест за Арсенал на "Сити Граунд"

  • 18 окт 2026 | 07:00
  • 705
  • 0
Лийдс ще се опита да се възползва от проблемите на Манчестър Юнайтед

Лийдс ще се опита да се възползва от проблемите на Манчестър Юнайтед

  • 18 окт 2026 | 06:45
  • 594
  • 0
Реал Мадрид няма право на грешка срещу Севиля

Реал Мадрид няма право на грешка срещу Севиля

  • 18 окт 2026 | 06:30
  • 1118
  • 0
Визела на Бастунов и Андреа Христов отпадна от Купата на Португалия

Визела на Бастунов и Андреа Христов отпадна от Купата на Португалия

  • 18 окт 2026 | 06:02
  • 1589
  • 0
Паладино съжалява за изпуснатия шанс срещу Интер

Паладино съжалява за изпуснатия шанс срещу Интер

  • 18 окт 2026 | 05:03
  • 1392
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Несебър е първото препятствие на "червените"

Несебър е първото препятствие на "червените"

  • 18 окт 2026 | 07:45
  • 2778
  • 0
Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

  • 18 окт 2026 | 08:00
  • 2779
  • 0
Купата продължава с пет мача - двата гранда излизат на сцената

Купата продължава с пет мача - двата гранда излизат на сцената

  • 18 окт 2026 | 09:10
  • 54432
  • 0
Меси не спира да се забавлява, както само той може

Меси не спира да се забавлява, както само той може

  • 18 окт 2026 | 04:42
  • 12306
  • 0
Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 39496
  • 0
Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

  • 17 окт 2026 | 19:07
  • 30489
  • 0