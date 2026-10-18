Ще остане ли Лацио непобеден и след гостуването на Ювентус?

Вълнуващ сблъсък от 7-ия кръг на италианската Серия "А" ни очаква днес, когато Ювентус посреща Лацио на своя "Алианц Стейдиъм". Двата тима влизат в двубоя с различна инерция в първенството, но с еднаква амбиция за трите точки.

Лацио прави впечатляващ старт на кампанията под ръководството на Дженаро Гатузо. Римските "орли" заемат второто място в подреждането с актив от 16 точки след 6 изиграни мача (5 победи и 1 равенство) и голова разлика 11:4, като са с равен брой точки с лидера Интер. В последния си мач от първенството Лацио надделя над Монца с 3:1 у дома, а преди това записа и успехи като гост срещу Венеция (2:0) и Удинезе (2:1).

От своя страна Ювентус заема 7-а позиция в класирането с 11 точки (3 победи, 2 равенства и 1 загуба) и голова разлика 9:5. Водените от Лучано Спалети "бианконери" спечелиха само един от последните си четири мача в Серия "А", като в предишния кръг завършиха 1:1 при гостуването си на Каляри. В Лига Европа обаче Юве се представя убедително - през седмицата тимът надделяха с 2:1 над Селта, а по-рано разгромиха НЕК Неймеген с 5:0.

Лагерите на двата отбора са в съвсем различно състояние по отношение на контузените състезатели. Домакините от Ювентус влизат в дербито с дълъг списък от отсъстващи ключови играчи. Мануел Локатели, Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам, Камил Грабара, Жереми Бога, Аркадиуш Милик и Джеф Екатор са извън сметките поради контузии. Добрата новина за торинци е завръщането на Андреа Камбиазо, който поднови пълноценни тренировки.

В състава на Лацио кадровите проблеми са значително по-малко. Матео Канчелиери е извън строя, както и Алберт Гудмундсон, който лекува контузия в рамото. Николо Ровела и Адам Марушич също все още не са напълно възстановени и остават под въпрос за гостуването в Торино.

Последната среща между двата гранда на "Алианц Стейдиъм" се игра през февруари 2026 г. и завърши при равенство 2:2. В последните пет двубоя между тях във всички турнири Лацио има леко предимство с 2 победи (включително 1:0 в Серия "А" през октомври 2025 г. и 2:1 за Купата на Италия през април 2024 г.), два мача са завършили наравно, а Ювентус е записал един успех (1:0 през октомври 2024 г.).

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Снимки: AI